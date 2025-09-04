Nacho Sandoval lanza la campaña "Volvamos a Sanabria: un turismo más vivo que nunca"

El equipo de Nacho Sandoval, experto en marketing gastronómico, visita el entorno del Parque natural del Lago para promocionar, junto con la Asociación Sanabria Carballeda Hostelería, el turismo en la comarca.

"Volvamos a Sanabria: un turismo más vivo que nunca" es la campaña que invita a planificar una escapada durante el mes de septiembre, en apoyo a la economía local.

Los promotores de la campaña captan fotografías del Parque Natural para su promoción. / Araceli Saavedra

Este empresario zamorano lleva más de 25 años impulsando proyectos empresariales y rutas gastronómicas, además de propuestas para dinamizar la hostelería como la Ruta de la Paella y el Arroz, la Ruta de la Fabada o Pulpo Pasión.

Suscríbete para seguir leyendo