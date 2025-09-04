Nacho Sandoval lanza la campaña "Volvamos a Sanabria: un turismo más vivo que nunca"
El experto en marketing gastronómico propone planificar una "escapada" a Sanabria en septiembre para apoyar la economía local tras los incendios
El equipo de Nacho Sandoval, experto en marketing gastronómico, visita el entorno del Parque natural del Lago para promocionar, junto con la Asociación Sanabria Carballeda Hostelería, el turismo en la comarca.
"Volvamos a Sanabria: un turismo más vivo que nunca" es la campaña que invita a planificar una escapada durante el mes de septiembre, en apoyo a la economía local.
Este empresario zamorano lleva más de 25 años impulsando proyectos empresariales y rutas gastronómicas, además de propuestas para dinamizar la hostelería como la Ruta de la Paella y el Arroz, la Ruta de la Fabada o Pulpo Pasión.
Suscríbete para seguir leyendo
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La orquesta Panorama vuelve a Zamora tras su incidente en Rabanales
- Exigen la reparación de esta carretera de Zamora, repleta de 'baches y desconchones
- Luto en Sesnández por la muerte en accidente de un matrimonio marroquí
- Zamora tiembla de madrugada: registrado un terremoto de magnitud 2 en Sanabria
- Alerta por un fuego en la dehesa de Malillos
- El definitivo cierre del 'colegio' de Muga: 'Si don José levantara la cabeza...
- Medio centenar de ganaderos zamoranos reciben ayudas para vallados virtuales
- Las impresionantes imágenes aéreas de Greenpeace que reflejan la magnitud del incendio en Sanabria