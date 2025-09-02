Exigen la reparación de esta carretera de Zamora, repleta de "baches y desconchones"

Unión del Pueblo Leonés (UPL) presentará una Proposición no de Ley (PNL) en las Cortes de Castilla y León por la que exigirá la urgente reparación del firme de la carretera CL-527, en el tramo que conecta Fadón y Bermillo de Sayago.

La formación política reclamará a la Junta, titular de la carretera, la mejora del citado tramo, en el que se concentran importantes baches y desconchones, que dificultan la conducción segura por una vía que une la ciudad de Zamora con Portugal por la presa de Bemposta y que atraviesa la comarca de Sayago.

El estado del firme, según UPL incrementa la peligrosidad de la CL-527, que posee un importante nivel de tráfico, al ser la principal vía de comunicación de la comarca de Sayago, aunque en el tramo para el que exige su reparación también se une el tráfico procedente de, entre otras, las carreteras ZA-311, ZA-304 y ZA-315.

Por los motivos expuestos, UPL exige a la Junta que impulse y ejecute en la mayor brevedad posible las actuaciones necesarias para la mejora y modernización de la carretera CL-527, eliminando los baches y desconchones, principalmente en el tramo entre Fadón y Bermillo de Sayago.

UPL ha recordado que la CL-527 es una vía de comunicación esencial para Sayago, tanto por vertebrar la comarca, al recorrerla desde su extremo noreste al suroeste, como por ser la vía a la que se enlazan otras carreteras que la vertebran, como la ZA-304 (que une Bermillo y Fariza), la ZA-302 (de Bermillo a El Cubo de Tierra del Vino) o la ZA-311 (que discurre en su mitad sur desde Bermillo a Ledesma, así como en su mitad norte desde Bermillo hasta Moralina, enlazándose a la misma la ZA-324 que conecta con Miranda do Douro), partiendo de esta carretera también la ZA-315 / SA-315 que une Zamora con Vitigudino a través de la presa de Almendra.

