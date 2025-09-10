El pueblo alistano de San Vicente de la Cabeza ya tiene nuevo alcalde

José Fernández Pérez, un emigrante alistano, taxista en Madrid jubilado, es el nuevo y cuarto alcalde presidente de la era democrática en el Ayuntamiento de San Vicente de la Cabeza (Bercianos de Aliste, Palazuelo de las Cuevas y Campogrande). Él será quien lleve las riendas del Consistorio hasta las próximas elecciones municipales que se celebrarían en mayo de 2027.

Así lo aprobó la Corporación Municipal, por mayoría absoluta, en la sesión extraordinaria celebrada en la noche del pasado martes en una propuesta que salió adelante con los cuatro votos a favor de todos los concejales del Partido Popular: José Fernández Pérez de Palazuelo de las Cuevas, Adrián Blanco Rivera de San Vicente de la Cabeza y Fernando González Rodríguez y Juan Pablo Lorenzo Blanco ambos de Bercianos.

El actual primer teniente de alcalde de Zamora Sí, José Javier Pérez del Río, de Palazuelo de las Cuevas, que como tal presidía la sesión plenaria, también mostró su deseo de acceder a la Alcaldía y se presentó, pero solo contó con su voto y los de sus compañeros en la oposición Domingo Fernández Alonso de San Vicente y Víctor Fernández Caballero de Bercianos.

El ya exalcalde Fernando González Rodríguez anunció que oficializará en los próximos días su abandono total de la política activa con la renuncia también al acta de concejal, no fructificando la petición de sus compañeros que le pedían seguir hasta finalizar la legislatura: “la salud y la familia son lo primero y personalmente, aunque ya me encuentro bien, ni quiero ni puedo correr riesgos, ostentando cargos que suelen dar bastantes preocupaciones”.

Ayuntamiento de San Vicente de la Cabeza / Ch. S.

Recordamos que Fernando González Rodríguez decidió dejar la Alcaldía tras tener que ser operado del corazón solo unos días después de participar como un voluntario más en las labores de extinción del “Incendio de Puercas” en Bercianos y Valer; algo que pudo llegar incluso a costarle la vida ya que en aquel momento ni sabía ni era consciente de sus problemas cardiacos. De hecho, varios voluntarios reconocen que “tenía que parar y sentarse porque se sentía muy cansado”.

Una vez formule la renuncia la secretaría deberá tramitar ante el Congreso de los Diputados en Madrid el acta para su sucesor que, en este caso, si él decide aceptar, será Isacio Margusino Blanco un jubilado de Palazuelo de las Cuevas. En su caso los siguientes en la lista serían Jesús Matellán Canas y Eugenia Pérez Blanco que ya fue en su día concejala.

Sera el segundo cambio en la Corporación Municipal tras las elecciones municipales de mayo de 2023 pues con anterioridad dimitió la concejala de Zamora Sí Leticia Rodríguez del Río de Palazuelo de las Cuevas, relevándole Víctor Fernández Caballero de Bercianos.

Historia

Ha sido el Ayuntamiento de San Vicente de la Cabeza un consistorio de grandes y “longevos” alcaldes y de hecho solamente ha contado con cuatro en la democracia.

Juan Garrido Ferrero, nacido en San Vicente de la Cabeza el 27 de abril de 1945, empleado de Iberduero e Iberdrola en Salamanca, Bilbao y Zamora (Villalcampo y Ricobayo), ha sido el alcalde que más tiempo ha estado al frente de la Alcaldía, más concretamente durante siete legislaturas seguidas y 28 años: desde 1983 hasta 2011. Con él se subió al tren del progreso un municipio que entonces, como todos los de Aliste, contaba con grandes y graves carencias en infraestructuras básicas y servicios públicos (abastecimiento de agua, alumbrado y pavimentación).

Fernando González Rodríguez nacido en Bercianos de Aliste el día 30 de mayo de 1962, industrial ganadero y camionero de la Mancomunidad de Servicios “Tierras de Aliste” (Recogida de Residuos Sólidos Urbanos) llegó a la Alcaldía en mayor de 2011, concurrió a las elecciones en cuatro legislaturas ganando siempre por mayoría absoluta, siendo 14 años alcalde. Durante su mandato se continuó en la misma línea siendo una de las últimas grandes apuestas y logros la eficiencia energética y dar un impulso a las concentraciones parcelarias.

José Fernández Pérez, el nuevo alcalde, nació en Palazuelo de las Cuevas, donde pasó su infancia y adolescencia en el seno de una familia de agricultores y ganaderos. Sus deseos de progresar le animaron a coger la maleta y convertirse en un alistano errante que le llevó hasta Madrid, desarrollando la mayor parte de su etapa laboral como taxista en la capital de España. En sus inicios fue camarero y también regentó una pensión junto a su mujer. Como la mayoría de los alistanos al jubilarse decidía regresar a sus orígenes participando activamente en la vida social, cultural y comunitaria de Palazuelo de las Cuevas.

Fue número dos en la candidatura del PP en mayo de 2023 y, tras ganar por mayoría absoluta, se convertía en la mano derecha y hombre de confianza de Fernando González Rodrigue que le nombraba como segundo teniente de alcalde, así como representante del Ayuntamiento en la Asamblea General de la Mancomunidad de Servicios Tierras de Aliste donde viene desarrollando una intensa labor. Se trata de una persona muy abierta y sencilla, abierta al diálogo.

Ya con el bastón de mando José Fernández Pérez se abrió a todos los miembros de la Corporación Municipal, secretario, empleados municipales y vecinos a “Formar un frente común donde todos trabajemos unidos, aportando cada uno lo que pueda, para seguir luchando por el progreso y la mejora de la calidad de vida en San Vicente, Palazuelo, Bercianos y Campogrande”.

El nuevo alcalde ya ha recibido la felicitación y el apoyo de los alcaldes alistanos así como de su paisano el presidente de la Diputación de Zamora Javier Faúndez Domínguez y del presidente de la Mancomunidad “Tierras de Aliste” Jesús María Lorenzo Más.

