La orquesta Panorama vuelve a Zamora tras su incidente en Rabanales

Nueva oportunidad para disfrutar de la orquesta Panorama en la provincia de Zamora. El espectáculo gallego acaba de confirmar una nueva fecha en el mes de septiembre para Pereruela. La actuación comenzará a las 23.00 horas y la entrada será gratuita.

Esta nueva fecha se debe a la cancelación de la actuación que la orquesta Panorama tenía programada en Ciempozuelos, Madrid. Según fuentes del espectáculo, el Ayuntamiento de la localidad madrileña ha sido quien ha tomado la decisión de la suspensión. "El motivo que nos dan es que las obras del recinto donde debía celebrarse el evento aún no han finalizado, lo que imposibilita la realización del concierto en la fecha inicialmente acordada", explican.

Así las cosas, tras su suspensión en Ciempozuelos, la orquesta Panorama recalará en Pereruela y, de este modo, se podrá resarcir de la otra cancelación sufrida en Rabanales a principios de agosto por un fallo en el suministro eléctrico.

Orquesta Panorama en Pereruela. / Cedida

Lista de fechas confirmadas de la orquesta Panorama en septiembre

01/09 – Las Pedroñeras (Cuenca)

02/09 – Ejea de los Caballeros (Zaragoza)

04/09 – Moncada (Valencia)

05/09 – Alaquàs (Valencia)

06/09 – Mislata (Valencia)

07/09 – Alovera (Guadalajara)

08/09 – Cangas de Onís (Asturias)

09/09 – Ponferrada (León)

10/09 – Molledo (Cantabria)

11/09 – Móstoles (Madrid)

12/09 – Valencia de Don Juan (León)

13/09 – Restande (A Coruña)

14/09 – Candás (Asturias)

15/09 – O Carballiño (Ourense)

16/09 – Ciempozuelos (Madrid) Esta fecha es la elegida para su actuación en Pereruela (Zamora)

17/09 – Fuenlabrada (Madrid)

18/09 – Moralzarzal (Madrid)

19/09 – Majadahonda (Madrid)

20/09 – San Agustín de Guadalix (Madrid)

21/09 – A Pobra do Caramiñal (A Coruña)

23/09 – Lalín (Pontevedra)

26/09 – San Salvador de Tebra (Pontevedra)

27/09 – Villacondide (Asturias)

28/09 – Santa Minia-Brión (A Coruña)

29/09 – O Porriño (Pontevedra)