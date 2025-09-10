Los doce ayuntamientos zamoranos subvencionados para elaborar o actualizar sus inventarios

Casaseca del Campeán, Jambrina, Gema, Mahíde, Figueruela de Arriba, Villamor de los Escuderos, Casaseca de las Chanas, Almeida de Sayago, Corrales del Vino, Galende, Bermillo de Sayago, San Cristóbal de Entreviñas son los ayuntamientos que se beneficiarán de subvenciones destinadas a entidades locales de la provincia de menos de 5.000 habitantes para la elaboración y actualización de los inventarios municipales de bienes, dentro del Plan Provincial de Formación y Mantenimiento de Inventarios para el ejercicio 2025.

La Junta de Gobierno de la Diputación de Zamora, presidida por Javier Faúndez Domínguez, ha aprobado en su sesión de hoy la resolución definitiva de la convocatoria.

El presupuesto total destinado a esta convocatoria asciende a 54.000 euros, con cargo al área de Urbanismo y Asistencia a Municipios, dirigida por la diputada Natalia Ucero Pérez.

La Diputación financia el 90% del coste de la inversión de cada inventario, hasta un máximo de 4.500 euros por municipio, correspondiendo el 10% restante a las entidades locales beneficiarias.

En esta ocasión han resultado seleccionados 12 ayuntamientos de la provincia, a razón de 4.500 euros cada uno de ellos, tras un proceso en régimen de concurrencia competitiva en el que se ha valorado, como único criterio, la población de cada municipio según los datos oficiales del INE.

La iniciativa cuenta también con la colaboración de la Junta de Castilla y León, que apoya económicamente el funcionamiento de la Oficina de Asistencia y Asesoramiento a Municipios y la formación de inventarios de bienes en entidades locales.

Con este programa, la Diputación de Zamora refuerza su compromiso de apoyar a los municipios más pequeños, dotándoles de herramientas para la gestión, control y protección de su patrimonio público, al tiempo que garantiza el cumplimiento de los principios de transparencia, objetividad y eficiencia en el uso de los recursos públicos.