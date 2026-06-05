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Especial Residencias de Estudiantes

Camplus Platina Salamanca, tu residencia de estudiantes: mucho más que un alojamiento, un espacio para crecer con bienestar y comunidad

La residencia combina alojamiento, servicios y espacios de convivencia en un entorno pensado para acompañar a los estudiantes durante una de las etapas más importantes de su vida.

Espacios comunes para disfrutar en Camplus Salamanca.

Espacios comunes para disfrutar en Camplus Salamanca. / Cedida.

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Viky Esteban

Salamanca es una ciudad con una tradición universitaria histórica y reconocida internacionalmente. Estudiar en la capital charra significa formar parte de un entorno académico único, con una intensa vida cultural, ambiente estudiantil y una ciudad completamente adaptada a las necesidades de los jóvenes universitarios. Todo ello convierte la experiencia de estudiar fuera de casa en una etapa especialmente enriquecedora tanto a nivel académico como personal.

Varios estudiantes disfrutan de la vida universitaria en Salamanca.

Varios estudiantes disfrutan de la vida universitaria en Salamanca. / Cedida.

Comenzar la universidad supone uno de los cambios más importantes en la vida de cualquier joven. Nuevas amistades, nuevos retos y, para muchos estudiantes, la primera experiencia lejos de casa. En este contexto, elegir una residencia universitaria adecuada se convierte en una decisión fundamental tanto para los alumnos como para sus familias.

Autobús privado, gimnasio y espacios de ocio

Con esa filosofía trabaja Camplus Platina Salamanca, una residencia universitaria diseñada para ofrecer mucho más que alojamiento. Su propuesta combina comodidad, convivencia, bienestar y servicios pensados para facilitar la adaptación de los estudiantes a una nueva etapa personal y académica.

La residencia dispone de habitaciones amplias y luminosas, todas ellas con baño privado, ofreciendo espacios cómodos y funcionales donde los estudiantes pueden sentirse como en casa desde el primer día.

En Camplus encontrarás habitaciones espaciosas con todas las comodidades

En Camplus encontrarás habitaciones espaciosas con todas las comodidades / Cedida.

Además, cuenta con comedor abierto de lunes a domingo, con cocina casera elaborada en la propia residencia, una ventaja especialmente valorada por estudiantes y familias, al garantizar comodidad y una alimentación equilibrada durante todo el curso académico.

Otro de los servicios diferenciales es el autobús privado incluido en el precio, que facilita los desplazamientos diarios y aporta mayor comodidad a los residentes.

Las zonas comunes están diseñadas para favorecer tanto el estudio como la convivencia. Gimnasio, biblioteca, sala de cine, espacios de ocio con billar y futbolín, además de una amplia terraza, forman parte de un entorno pensado para crear comunidad y enriquecer la experiencia universitaria.

A ello se suma un amplio calendario de actividades y eventos organizados para los residentes, fomentando la integración, las relaciones personales y una vida universitaria activa y participativa.

La experiencia de estudiar lejos de casa puede ser muy enriquecedora para los estudiantes.

La experiencia de estudiar lejos de casa puede ser muy enriquecedora para los estudiantes. / Cedida.

Camplus forma parte de una red de residencias universitarias presente en España e Italia, especializada en crear espacios adaptados a las necesidades de los estudiantes actuales. Un modelo que apuesta por ofrecer tranquilidad a las familias y, al mismo tiempo, proporcionar a los jóvenes un entorno seguro, dinámico y preparado para acompañarlos en una de las etapas más importantes de sus vidas.

Conoce más sobre Camplus Salamanca pinchando aquí.

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