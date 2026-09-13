Descrito en Zamora un nuevo foco de la Enfermedad de Andrade

Profesionales de Neurología, Medicina Interna, Cardiología y Atención Primaria de Zamora han descrito el que sería tercer foco en importancia de todo el país de la conocida como Enfermedad de Andrade, una patología que se transmite de padres a hijos y que potencialmente puede ser mortal, aunque en algunos casos cursa de forma asintomática. El hallazgo ha sido objeto de una publicación científica, "Neurology Perspectives", con el título en inglés que se correspondería con la traducción "Expandiendo el espectro epidemiológico de la Amiloidosis TTR en España. Un nuevo foco epidemiológico en Zamora".

La enfermedad de Andrade o Polineuropatía Amiloidótica Familiar es conocida desde el año 1500 de la Edad Media en el norte de Portugal. En ese momento era llamada “el mal de los pies”, ya que se detectó en pescadores que, nadie sabía por qué, empezaban arrastrando los pies, luego no podían caminar y más tarde fallecían.

Focos de la Enfermedad de Andrade en la Península Ibérica / Estudio sobre la Enfermedad de Andrade

Fue en 1952 cuando Corinho Andrade describe la enfermedad basándose en una serie de 74 pacientes portugueses, la mayoría procedentes de Póvoa de Varzim y sus alrededores. Por este motivo se denomina enfermedad de Andrade, una dolencia que se transmite de padres a hijos. A partir de un caso índice de un paciente diagnosticado con la enfermedad en Zamora, los doctores fueron investigando a todos los familiares, a quienes hicieron pruebas (estudio neurofisiológico), el estudio sistémico (cardíaco, nefrológico y oftalmológico) y se confirmó el diagnóstico por un estudio genético, ya que el defecto se localiza en el cromosoma 18.

Se trata de una amiloidosis (acumulación de una sustancia proteica denominada amiloide). Es una enfermedad invalidante y letal que afecta al sistema conectivo, especialmente al sistema nervioso periférico, es decir, a las células nerviosas y a los nervios que se conectan a los órganos, provocando con el paso de los años una neuropatía sensitiva, motora y autonómica.

El foco de Zamora

En Zamora, trece personas (7 hombres y 6 mujeres), de un total de 34 individuos en riesgo estudiados de dos familias diferentes, dieron positivo en el estudio genético. Si se incluye el número total de casos posibles según los criterios informativos y epidemiológicos, hay 24 casos de un total de 43 en riesgo. Todos los casos estudiados son portadores de la mutación c.148G > A (Val30Met).

La transmisión paterna corresponde a nueve casos (si consideramos a todos los afectados probados y probables, a 15 casos), mientras que cinco corresponden a casos maternos y 4 casos indeterminados.

El estudio constató como hay miembros de estas familias que son absolutamente asintomáticos, mientras que se dan casos de fallecimientos a edades relativamente tempranas, lo que posiblemente tuvo que ver con la existencia de esta anomalía.

La conclusión del trabajo publicado por los doctores zamoranos es que “nos encontramos ante el tercer foco epidemiológico nacional, en número absoluto de casos, de la enfermedad de Andrade o polineuropatía amiloide familiar debida a la transtiretina mutada". Tras Mallorca, el más significativo en número de casos, y Valverde del Camino, el segundo, se situaría el foco de Zamora.

La investigación se centra en tres ramas familiares de dos municipios del sureste de la provincia de Zamora, vinculada a un apellido concreto. A junio de 2022, se registraron 13 casos genéticamente confirmados en la población. La prevalencia, sería de 1.348 casos por cien mil habitantes, teniendo en cuenta que son pueblos con un escaso número de vecinos. Si se considera toda la provincia sería de 7,8 casos por cien mil.

La prevalencia en Portugal alcanzó cifras de 22,93 casos por cien mil en 2018. La prevalencia en las Islas Baleares es de cinco por cien mil en Mallorca y uno por cien mil en Menorca mientras que en Chipre fue de 5,4 por cien mil en 2016. No hay publicaciones sobre la situación epidemiológica en Valverde del Camino (Huelva) que, según información indirecta, sería mayor de cien casos por cien mil, considerando la población municipal y mayor de 2,26 por cien mil teniendo en cuenta la población de Huelva.

Tampoco hay datos epidemiológicos para la comarca de La Safor (Valencia), aunque se puede calcular una prevalencia en 2007 de 11,16 casos por cien mil habitantes, teniendo en cuenta la población de la comarca y de 0,78 por cien mil si se considera el número de habitantes de la provincia.

Los casos en las Islas Baleares, así como los de la región de La Safor, los de Valverde del Camino y los de Zamora son portadores de la misma mutación y tienen su origen en el foco epidemiológico portugués.

Origen histórico

El origen histórico del foco zamorano probablemente esté relacionado con la presencia en Toro y su alfoz de doña Beatriz de Portugal (1373-c.1420), hija de Fernando I de Portugal y segunda esposa de Juan I de Castilla.

Tras las luchas dinásticas entre Portugal y Castilla, muchos de sus partidarios portugueses tuvieron que exiliarse en Castilla bajo la protección de Doña Beatriz. Muchos de estos caballeros eran originarios del norte de Portugal. Y según los autores del estudio, éste podría ser el origen de la existencia de un foco de la enfermedad de Andrade en Zamora.