El Cristo de Septiembre cierra el ciclo romero de La Raya entre rezos y trashumantes

El Cristo de Septiembre ha cerrado, como manda la ancestral tradición hispano-lusa de siglos, el calendario romero anual transfronterizo de “La Raya” de España (comarca de Aliste) y Portugal (región de Tras os Montes y Alto Douro) con una animada y multitudinaria jornada donde los grandes protagonistas fueron los actos religiosos en el santuario del Santísimo Cristo del Campo y la Feria del Pastor y la Trashumancia en honor a los últimos nómadas de la Península Ibérica.

Si bien en las Memorias del Arzobispado de Compostela de 1607 ya se citaban tres ermitas en San Vitero (Mártires Fabián y Sebastián, Santa Cruz y San Andrés), no es hasta 1697 cuando encontramos manuscritos donde se habla de manera conjunta del santuario de la “Vera Cruz” y del Santísimo Cristo del Campo, siendo su considerado su santuario entonces a nivel eclesiástico el segundo más importante de la vicaría de Aliste, tras el de la Virgen de la Salud de Alcañices.

Fue en ese año cuando el Papa Inocencio XII le concedía la bula “para mayor veneración de tan milagrosos señores y por mejor cumplir las obras de misericordia y ganar los jubileos e indulgencias a la Santa Cofradía concedidas”. Había otra bula anterior de 1677 y las Letras Apostólicas concebidas el 13 de enero de 1768 por Clemente XIII. Su cofradía era mixta, de legos y clérigos, contando con Abad, Juez, Mayordomo y cuatro Cabilderos (estos era los encargados de salir a pedir las ofrendas por todos los pueblos de la comarca), además de tener Casa del Ermitaño y ermitaño propio.

GALERÍA | La romería del Bendito Cristo del Campo de San Vitero, en imágenes / Chany Sebastián

Ya en el siglo XVIII, cuando el único medio de transporte era la burra, acudían romeros de todos los pueblos alistanos y trasmontanos que “se contaban por miles a rezar, comprar o vender”. No es extraño, pues, que el Cristo de Septiembre soga siendo punto de encuentro de las gentes de Aliste y también de La Carballeda, Tierra de Tábara, Tierra de Alba y Tras os Montes y Alto Douro.

Con los primeros rayos de sol de un verano que ya agoniza camino del otoño, abría sus puertas la majestuosa ermita campestre de la estepa alistana (la llanura del Campo de Aliste) que durante todo el día acogía la llegada de cientos de devotos desde todos los pueblos alistanos para postrarse ante el Santísimo Cristo del Campo en busca de su protección divina, entre rezos y ofrendas, manteniéndose una tradición que durante siglos ha pasado de padres a hijos, de abuelos a nietos.

Momento álgido a nivel religioso con una sencilla y emotiva misa solemne oficiada por el sacerdote Teo Nieto Vicente, tras la cual salía en procesión el Bendito Cristo del Campo bordeando el antiguo Crucero testigo de feriales y rituales desde el siglo XV.

Desde primeras horas de la mañana la pradera colindante al templo acogía el último mercadillo transfronterizo del año donde los romeros aprovecharon para hacer sus compras. Pocos o muchos de todos los pueblos allí estuvieron romeros de todos los pueblos que aprovecharon para ponerse al día con paisanos y allegados en un reencuentro que, para los ya mayores, octogenarios y nonagenarios, se sucede de año en año, recordando entre estrechado de manos y abrazos “unos tiempos pasados que, independientemente de que fueran mejores o peores, a pesar de las limitaciones, estrecheces y a veces penurias fueron los nuestros” señala Vicente Martín.

GALERÍA | La Feria del Pastor y la Trashumancia de San Vitero, en imágenes / Chany Sebastián

La Feria del Pastor y la Trashumancia tomó un año más la alternativa del antiguo mercado ganadero del “Cristo de Septiembre esencia pura de “Trato” y los “Tratantes” cada 19 de marzo y cada 14 de septiembre, hasta que comenzó a languidecer en los años ochenta a causa del éxodo rural y del declive por escasez de jóvenes del sector agroganadero. “Que tiempos aquellos donde las promesas eran palabras de honor que se cumplían y donde un estrechón de manos tenía tanta validez como un documento firmado ante notario” sentencia Adolfo Garrido a sus ya 96 años.

El Campo de Aliste recobraba la vida con la llegada por el camino de San Cristóbal del alrededor de 3.000 reses de ovino de raza autóctona de pura sangre castellana”, sus más fieles moradoras desde los tiempos del Honrado Concejo de la Mesta, con el regreso de la cabaña trashumante alistana”, esa que durante los meses de julio y agosto buscaron y encontraron su sustento y supervivencia en la frescas aguas y verdes pastos de las sierras de la Alta Sanabria.

Familias ganaderas

Cuatro familias ganaderas mantienen viva una trashumancia que como las mayores costumbres y tradiciones relacionadas con el mundo agro pastoril son la crónica de una muerte anunciada que seguramente, más pronto que tarde, será declarada en peligro de extinción por Bruselas: “Los pastores de toda la vida nos hacemos mayores y los hijos gracias a Dios han estudiado y no continuarán con nuestro oficio, muy digno, sí, pero muy sacrificado”,

Los últimos nómadas ibéricos, pastores de pura cepa, tienen nombre y apellidos: uno de ellos ya a punto de jubilarse, es Nicolás Silva López, nacido en Valer de Aliste (hijo el legendario pastor Atilano Silva Calvo protagonista en 1991 del documental “Los Churreros de Aliste”) que se casó en Pobladura donde tiene su rebaño. Tomás García Peña, natural de la localidad de El Poyo, es el alama y jefe de la cabaña de trashumantes. Y junto a ellos José y José Ángel Leal Fernández de Gallegos del Campo (padre e hijo) y Javier Fernández Parra de Vega de Nuez.

Miles de ovejas que surcando las praderas, caminos y calles se convirtieron en la estampa típica del día rompiendo el silencio con sus cencerras arropadas por sus perros hasta el recinto ferial donde las familias procedían al apartado de sus rebaños regresados para pasar en sus pueblos el otoño, el invierno y la primavera.

Para un pueblo alistano tener un rebaño de 500 o 1.000 ovejas es mucho más que números: “Es un tesoro; jamás un problema y siempre una solución” señalan los más ancianos.

Extinción

Durante el otoño, el invierno y la primavera, cuando los pastores dejan de ser trashumantes para convertirse en sedentarios, sus ovejas “blancas”, “jardas” (rebitajadas) y “negras” (estas declaradas en Peligro de Extinción por la Unión Europea), se convierten en los ángeles guardianes de un mundo rural marcado por una despoblación campesina galopante pues mediante el pastoreo extensivo diario mantiene limpios praderas y montes como mejor freno a los incendios forestales.

Nuestros pastores y sus ovejas, los vaqueros y sus vacas, los cabreros y las cabras, junto a los agricultores, han sido desde la Edad Media el alma, corazón y vida de los pueblos alistanos, no sólo imprescindibles, que también, sino vitales, pues con sus aconteceres, labores y costumbres han logrado salvaguardar un ecosistema rico en biodiversidad digno de llamarse paraíso terrenal.

Quizás ha llegado la hora de que, incluso sus detractores (que de todo hay en la viña del Señor), les reconozcamos sus méritos y de asumir que ellos son las dos principales especies a proteger en las Tierras de Aliste porque, mal que nos pese, son el eslabón de oro de la cadena de la supervivencia rural, al piedra angular de la historia de Aliste y cuando en un pueblo ya no queden ellos, ganaderos y ganados, será la muestra inequívoca de que el pueblo, una de dos, está agonizando o lo que es peor, está muerto, esperando lo más triste de cualquier vida: su funeral.