Monte la Reina, aún muy "verde" para poder abrirse en el año 2027

La Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Oeste del Ejército de Tierra acaba de adjudicar a una empresa de Orense, Extraco, por 3,6 millones de euros, la construcción del edificio logístico de mandos número 1 del campamento militar de Monte la Reina, en Toro, con un plazo de ejecución de doce meses. Es decir, como pronto las obras acabarían en octubre de 2027 y después habría que equipar y amueblar el edificio para hacerlo habitable.

Es solo un ejemplo de la multitud de contratos que tiene en marcha el Ejército de Tierra para conseguir hacer realidad la infraestructura militar que se codeará con las más modernas y sostenibles del país, pero cuyos plazos de ejecución apuntan a que la previsión del Ministerio de Defensa de que Monte la Reina esté en marcha, siquiera con lo imprescindible, en 2027, parece, cuando menos, sumamente optimista.

Esquema de todas las edificaciones que conlleva el nuevo acuartelamiento de Toro.

La frase de la ministra, Margarita Robles, sobre que las obras de Monte la Reina van a "toda velocidad" parece también impregnada de bastante optimismo, todo ello sin dejar de reconocer que el Ejército está trabajando en serio por sacar adelante un cuartel totalmente nuevo que necesita de todas las infraestructuras y servicios, además de levantar los inmuebles necesarios para que pueda empezar a funcionar.

Y es que, efectivamente, como dijo Robles, son muchos los proyectos que están ya en fase de redacción, licitación o incluso adjudicados, si bien, como quedaba apuntado antes, algunos dependen para su ejecución de que esté lista la base de acuartelamiento, la de la urbanización.

Las imágenes aéreas servidas por el Ministerio de Defensa permiten constatar que estas obras de la infraestructura están en marcha, de tal forma que son perfectamente apreciables los viales fundamentales del acuartelamiento.

Incluso la imagen de Google Maps permite situar ya el nuevo cuartel y deja ver parcialmente los viales de lo que será la resurrección de un acuartelamiento que se dio por inservible durante décadas y que incluso tiene aún terrenos porque no surgió comprador cuando sacaron a subasta.

Imagen virtual de cómo será el campamento una vez ejecutado, vista desde la entrada principal. / Ministerio de Defensa/ LZA

Por cierto, mientras en otras visitas después de la explicación en la parte rehabilitada del viejo campamento solía ser habitual un recorrido por los propios terrenos del nuevo cuartel con los medios de comunicación, en esta última se ha suprimido esa segunda parte, y acudieron solo las autoridades.

Lo imprescindible

Las cifras aportadas por los mandos militares durante la visita ministerial es que la obra de Monte la Reina está subdividida en un total de 56 proyectos, con una inversión conjunta de 197,5 millones.

De todas ellas, hay 29 actuaciones que se consideran imprescindibles para que el cuartel pueda empezar a funcionar. De hecho ya en los primeros momentos la ministra aclaró que las fechas de puesta en marcha se refieren no al acuartelamiento completo, sino a la instalación militar con los servicios básicos, para en posteriores años ir completando lo que faltaba. Por ejemplo parecen prioritarias las instalaciones de control, los servicios básicos como agua, calefacción o electricidad, los edificios para vehículos y material, algunos edificios para alojamiento y otros servicios, como la gasolinera.

Estas 29 actuaciones esenciales ascienden a un importe de 140 millones de euros. Un alto porcentaje de estos compromisos básicos, 27 de 29, ya tienen redactado el proyecto en los otros dos está en redacción. Hay además cinco proyectos en ejecución, tres de ellos con inicio de obra este mes, cuatro en contratación, cuatro con dotación presupuestaria solicitada y nueve en supervisión.