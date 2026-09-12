Noche Blanca del Románico en Zamora: conciertos en escenarios de piedra llenos de historia
Los zamoranos responden a la tercera edición de la iniciativa y llenan los espacios donde estaban programadas las actuaciones
B. B. G.
El Archivo Histórico, la casa del pintor Antonio Pedrero, el Palacio de la Encarnación, la Fundación Rei Afonso Henriques, Santa María La Nueva, el Puente de Piedra, las murallas de Zamora, Santo Tomé o el mirador del Troncoso son solo algunos de los escenarios donde se desarrollan los conciertos de la tercera edición de La Noche Blanca del Románico de Zamora.
Miss Blanche ha sido la encargada de inaugurar esta nueva entrega con un concierto insólito en la nueva calle trasera de la Catedral de Zamora. La iniciativa, organizada por la Concejalía de Promoción Económica y Protección Ciudadana del Ayuntamiento de Zamora, ha vuelto a animar las calles del casco antiguo de la ciudad con amantes de la música en directo.
Una oportunidad única para vivir de una manera diferente espacios de sobra conocidos, pero que durante esta noche tienen su propia banda sonora, con las actuaciones de artistas como Amante Laffón, Antonio Campos, Carmen Lillo, Isora, Marilia Monzón, Ricardo Lezón o Yoli Saa.
Programa de conciertos y lugares
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