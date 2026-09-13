"La innovación agraria ya no es una opción"

Belén Rodríguez Villar, directora regional de la línea de negocio de CaixaBank especializada en el sector agroalimentario, conoce muy de cerca la realidad del campo zamorano. Como hija y hermana de agricultores y ganaderos, reivindica el potencial del sector en Castilla y León y su futuro de la mano de la incorporación de nuevas tecnologías, la digitalización, la mejora de los procesos productivos y la sostenibilidad.

Buena parte del potencial económico de Castilla y León descansa en el sector agroalimentario. ¿Cuál es la situación actual de la comunidad?

Hay futuro, sin ninguna duda. Y además tenemos motivos para ser optimistas. El sector agroalimentario representa más del 10% del PIB español, genera cerca de 120.000 millones de euros de valor añadido y exporta más de 77.000 millones de euros al año. Hablamos de uno de los motores económicos de nuestro país. En Castilla y León, y especialmente en provincias como Zamora, el sector tiene además una importancia social enorme. El campo no solo produce alimentos; mantiene población, genera empleo y sostiene la actividad económica de muchos pueblos. Además, para mí esta realidad tiene una dimensión muy personal. Soy zamorana, nacida y criada en un pueblo, e hija y hermana de agricultores y ganaderos. Eso me ha permitido conocer desde pequeña el esfuerzo, la dedicación y también la incertidumbre que acompañan a quienes viven del campo. Detrás de cada explotación agrícola o ganadera hay mucho más que una actividad económica. Hay familias, proyectos de vida, arraigo al territorio y generaciones enteras trabajando para sacar adelante sus explotaciones. Por eso soy optimista. Tenemos profesionales extraordinariamente preparados, cooperativas fuertes, una industria agroalimentaria con potencial y una gran capacidad de adaptación. El reto pasa por conseguir explotaciones cada vez más rentables, competitivas y capaces de generar más valor añadido aquí, en nuestro territorio. Y para lograrlo, la innovación será clave. La incorporación de nuevas tecnologías, la digitalización, la mejora de los procesos productivos y la sostenibilidad ya no son una opción, sino herramientas imprescindibles para garantizar la competitividad y el futuro del sector.

En un contexto complejo, marcado por las sequías, el cambio climático y los aranceles a las exportaciones, ¿hay margen para revertir estas situaciones?

Hay cuestiones que no podemos controlar, como la lluvia o las tensiones comerciales internacionales. Lo que sí podemos hacer es ayudar a que las explotaciones estén mejor preparadas para afrontar esos escenarios. La eficiencia en el uso del agua, la incorporación de nuevas tecnologías, una buena planificación financiera o las inversiones sostenibles permiten mejorar la competitividad y afrontar con mayor capacidad situaciones adversas.

¿Cuáles son las principales preocupaciones de los titulares de las explotaciones?

La principal preocupación sigue siendo la rentabilidad y, en determinados momentos del año, también la liquidez. Por eso tienen tanta importancia herramientas como la financiación de campaña, la financiación de insumos o el anticipo de las ayudas PAC, que permiten planificar mejor y desarrollar la actividad con mayor tranquilidad.

¿Qué facilidades ofrecen desde AgroBank a las nuevas incorporaciones?

La incorporación de jóvenes es uno de los grandes retos del sector y resulta fundamental para garantizar su futuro. Un buen ejemplo es el préstamo MicroBank Agro Relevo Generacional, que permite acceder a financiación sin avales ni garantías. Lo importante es el proyecto y su viabilidad. Pero nuestro compromiso va más allá de la financiación. Queremos acompañar a esos jóvenes para que puedan poner en marcha y desarrollar explotaciones viables, competitivas y con futuro. Además, impulsamos iniciativas como eImpulso Agro, un programa orientado a fomentar el emprendimiento, la innovación y el desarrollo de nuevas oportunidades dentro del sector agroalimentario, contribuyendo a que el talento joven encuentre un proyecto de vida en el medio rural.

¿Qué facilidades ponen al servicio del cliente que desea modernizar su proyecto?

La innovación tiene sentido cuando ayuda a mejorar la rentabilidad y la competitividad de las explotaciones. Desde AgroBank apoyamos inversiones en maquinaria eficiente, ahorro energético, agricultura de precisión, energías renovables y sistemas de riego más eficientes. También contamos con soluciones como AgroInversión Transición Ecológica y MicroBank AgroInversión Sostenible.

¿Qué puede descubrir el cliente en AgroBank Hub?

AgroBank Hub ofrece información sobre ayudas y subvenciones, meteorología, precios de lonjas, calculadoras de huella de carbono y otras soluciones orientadas a optimizar la gestión de las explotaciones. Además de informes sectoriales y las novedades del sector. En resumen, un punto de encuentro para el conocimiento, la innovación y la información especializada, pensado para ayudar a los profesionales agroalimentarios a anticiparse a los cambios y tomar mejores decisiones para su negocio.

AgroBank ha apostado especialmente por la mujer rural. ¿Cómo se concreta ese apoyo?

Impulsamos iniciativas como Crecemos Juntas, que combina formación, mentoring y visibilización para mujeres emprendedoras y profesionales del sector agroalimentario. Las mujeres son una pieza esencial para el presente y el futuro del medio rural. Cada vez encontramos más mujeres liderando explotaciones, cooperativas, empresas agroalimentarias y proyectos innovadores, contribuyendo decisivamente a la modernización y diversificación de la actividad económica. Apoyarlas significa impulsar el desarrollo de nuestros territorios, fijar población y generar nuevas oportunidades para las próximas generaciones.

¿Cuáles son los últimos servicios impulsados desde AgroBank y cuáles son sus apuestas de futuro?

Actualmente AgroBank trabaja con cerca de 500.000 clientes agroalimentarios en España, cuenta con más de 1.170 oficinas especializadas y alrededor de 3.000 profesionales dedicados al sector. Solo en 2025 facilitamos más de 23.900 millones de euros de financiación al sector agroalimentario. Pero más allá de las cifras, nuestro objetivo es muy claro: ayudar a que vivir del campo siga mereciendo la pena, apoyando la rentabilidad, la innovación, la sostenibilidad y, especialmente, el relevo generacional. Porque cuando el sector agroalimentario crece, innova y genera oportunidades, también lo hacen nuestros pueblos y el conjunto de la sociedad.

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