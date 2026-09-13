El reto de reabrir la escuela rural

Durante generaciones, ir a la escuela formó parte de la vida cotidiana de Castrogonzalo y Coomonte. En sus aulas aprendieron a leer y escribir varias generaciones, se hicieron amistades y se construyó una parte de la convivencia de estos pueblos. Este curso, sin embargo, ninguno de los dos pueblos mantiene ya su unidad escolar abierta. En ambos casos, los edificios permanecen vinculados a una posible recuperación. Y detrás de las aulas vacías queda una cuestión que va más allá de dónde estudian ahora los niños. Para los ayuntamientos, mantener servicios y actividad es también una forma de mantener vivo el pueblo.

El cierre no responde exactamente a la misma realidad en ambos casos. Coomonte llega al final de un recorrido marcado por la reducción del alumnado. Castrogonzalo, en cambio, defiende que su situación es diferente a la de otros pequeños municipios porque mantiene población, registra nacimientos y tiene niños, aunque una parte de las familias haya optado por escolarizarlos fuera.

La escuela de Coomonta, desde 1861

La escuela de Coomonte tiene una historia que se remonta, al menos, a 1861, cuando ya aparece documentada una plaza de maestro para la localidad. En 1934 figura una escuela unitaria de maestras, que en 1975 pasó a denominarse Colegio Público Mixto de Comonte. Fue en 1994 se incorporó al recién creado CRA San Pelayo, de Morales del Rey, pero mantuvo su unidad escolar en el pueblo. En los últimos años disponía de patio, parque infantil, arenero y pista deportiva, además de utilizar la cercana Casa de Cultura para algunas actividades. El curso 2025/26 todavía era una de las dos localidades del CRA con aula abierta. Con solo dos alumnos para este curso, la unidad ha cerrado.

El colegio de Coomonte cerrado. / E. P.

Para el alcalde de Coomonte, Maxi Velicias, la pérdida va mucho más allá de dejar de utilizar unas aulas. "Es una pérdida muy grande", afirma. A su juicio, cada servicio que desaparece contribuye a restar actividad al municipio y puede terminar afectando incluso al valor de las viviendas y de los terrenos. "Cuando un pueblo empieza a tener hierbas en las puertas, eso señala que ya no hay vida, no hay uso. Y todo se devalúa". El alcalde defiende que Coomonte mantiene actividad y población joven y pone como ejemplo la creación de un equipo de fútbol. "Tenemos un censo bastante joven y muy amplio", señala.

El Ayuntamiento no da por perdido el edificio y su intención es mantenerlo preparado para un posible uso en el futuro. El alcalde apunta también a los niños que puedan llegar al municipio y recuerda el caso de una familia procedente de Venezuela con una niña pequeña. "Yo tengo un compromiso con mi pueblo y lucharé para que no haya esas hierbas a las puertas", afirma.

Castrogonzalo, apuesta por una unidad de Infantil

En Castrogonzalo, la historia del colegio se remonta también al siglo XIX y está documentada desde 1865. Ya en 1987 el centro figuraba como Colegio Público Río Esla, con una unidad mixta de EGB y otra de párvulos. En 1989 incorporó una segunda unidad de EGB y en 1991 se adjudicaron obras para ampliar el centro. Fue en 1994 cuando se integró en el CRA San Cristóbal de Entreviñas, posteriormente denominado CRA Vía de la Plata. Tras escolarizar a cinco alumnos en 2025/26, este curso solo quedaban dos, por lo que la unidad ha cerrado.

El alcalde, Gonzalo García sostiene, no obstante, que la pérdida del colegio no responde a la falta de niños, sino a que varias familias optan por escolarizarlos en otros centros. "Castrogonzalo es un caso aparte de lo que puede ser la España Vaciada. No se cierra el colegio porque estemos perdiendo población. Aquí las familias optan por otros centros. Los padres son libres de la educación darla donde quieren y eligen", afirma. El alcalde calcula que puede haber alrededor de diez o doce niños del municipio escolarizados actualmente en otros colegios.

El colegio de Castrogonzalo. / Cedida

De modo que el Ayuntamiento ya ha solicitado la creación de una unidad infantil que permita que los niños permanezcan en el pueblo desde edades tempranas y que las familias tengan ese servicio cerca de casa. "Vienen ya siete niños que querrían quedarse aquí en Castrogonzalo", asegura. La intención municipal pasa también por conservar el edificio escolar. "La idea de este equipo de gobierno es mantener la estructura porque creemos que se puede recuperar", explica.

Esa posibilidad la vincula a otros proyectos que, según señala, pretenden favorecer el crecimiento del municipio, entre ellos la creación de vivienda, la ampliación del suelo urbano y el desarrollo de un polígono industrial.

En el caso de Castrogonzalo, además, la decisión de algunas familias de escolarizar fuera no significa necesariamente que hayan abandonado el municipio. El padre de dos niñas de la localidad explica que su segunda hija dejó el colegio por la búsqueda de un entorno educativo con más alumnado. "Yo tengo que mirar que la niña esté lo mejor posible", explica. El pasado curso tenía que desplazarse en coche particular hasta San Cristóbal. Ahora utiliza el transporte escolar que también recoge a un niño de Fuentes de Ropel.

El padre reconoce que mantener abierto el colegio del pueblo puede tener un valor para el municipio, pero considera que con tan pocos alumnos resulta difícil sostenerlo. "Mantener el colegio porque sí, no lo veo", afirma. También señala que hay familias de otros pueblos que optan por escolarizar a sus hijos en Benavente y que este fenómeno no afecta únicamente a Castrogonzalo.

Primer día de escuela, en el CRA Vía de la Plata, en San Cristóbal. / E. P.

El nuevo curso ha reunido precisamente en el CRA Vía de la Plata a alumnos procedentes de diferentes localidades. Este año el centro funciona con San Cristóbal y Barcial del Barco. Su directora explica que el comienzo de las clases ha servido también para reforzar la convivencia entre los escolares mediante una pequeña actividad de bienvenida. "Hemos hecho una miniconvivencia para dar la bienvenida al nuevo curso escolar". La jornada incluyó un juego cooperativo denominado La leyenda del tesoro.

La imagen resume una realidad que se repite en muchos pequeños municipios, pero que en Castrogonzalo y Coomonte adquiere matices diferentes. En uno, el cierre llega pese a que el Ayuntamiento sostiene que existe población infantil y plantea una unidad para los más pequeños. En el otro, la pérdida de la unidad escolar se produce después de años de reducción del alumnado.