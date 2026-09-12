Corrales del Vino vive sus días grandes de las fiestas de 'El Cristo'

Desde el pasado 5 de septiembre Corrales del Vino celebra sus fiestas de 'El Cristo', aunque desde este pasado viernes la localidad se mete de lleno en los días grandes. Los peñistas se concentraron ayer en la plaza del Ayuntamiento para dar el pistoletazo de salida al pasacalles, animado por la charanga Rotato, tras escuchar el pregón del colectivo 'Caras de cerdo'.

La música continuó con la discoteca móvil Ritual hasta la madrugada y durante este fin de semana se esperan numerosos actos para todos los públicos: desde juegos tradicionales hasta festejos taurinos, flamenco, karaoke o hinchables para los más pequeños. Actividades todas ellas para honrar a 'El Cristo'.

Corrales del Vino en fiestas / Cedida

Programa de fiestas de Corrales del Vino