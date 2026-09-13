Especial Vendimia
DO Arribes alcanza las 17 variedades y abre nuevas vías en la elaboración de sus vinos
Un total de 161 viticultores trabajan 310 hectáreas repartidas por 47 municipios de Zamora y Salamanca, con una uva de gran calidad
La Tijonera ya forma parte de la historia reciente de la Denominación de Origen Arribes. La incorporación de esta variedad, también conocida como Verdejo Colorao, eleva a 17 las castas permitidas por la denominación y abre nuevas posibilidades para la elaboración de blancos y rosados. Es una novedad que refuerza precisamente uno de los mayores valores de esta zona vitivinícola, la conservación de variedades autóctonas capaces de ofrecer vinos difíciles de encontrar en otros lugares.
La singularidad empieza en la viña. La DO Arribes reúne actualmente a 161 viticultores que trabajan 310 hectáreas de viñedo y a 23 bodegas distribuidas por 47 municipios de Zamora y Salamanca. Entre sus cepas conviven variedades que forman parte del patrimonio vitivinícola de este territorio y que permiten mantener una personalidad propia en un mercado en el que las elaboraciones son cada vez más globales.
La última modificación del Pliego de Condiciones no solo ha incorporado la Tijonera. También permite elaborar vinos naranjas y blancos con variedades tintas, conocidos como Blanc de Noirs. Posibilidades que amplían el campo de trabajo de las bodegas y permiten explorar distintos perfiles sin perder la vinculación con las variedades y la tradición de Arribes.
A esa riqueza varietal se suma un territorio con unas condiciones particulares. El microclima mediterráneo y los suelos formados por granitos y pizarras contribuyen a conseguir vinos de gran estructura y cuerpo, con un paso prolongado por boca y un delicado final amargo, según explica el director técnico de la Denominación de Origen, Carlos Pinilla. Son elaboraciones especialmente aptas para el envejecimiento en barrica, otra de las características que definen el potencial de estos vinos.
Pero el verdadero atractivo de la DO Arribes está en la posibilidad de descubrir algo diferente. La denominación mantiene variedades autóctonas y únicas en el mundo y las lleva a la copa respetando la tradición. En ellas encuentra una forma de distinguirse y de conservar una parte del patrimonio vitivinícola de un territorio repartido entre dos provincias.
El carácter propio acompaña a la vendimia de este año. La primavera húmeda y un verano extremadamente seco no han supuesto un descenso notable de la producción y la uva que están recogiendo las bodegas amparadas por la DO Arribes es de gran calidad.
Campaña actual
La campaña comenzó a mediados de agosto, ligeramente adelantada respecto a la media de los últimos años, y se prolongará hasta finales de septiembre. El mayor volumen de recogida se concentra en torno al 15 de septiembre, cuando la vendimia alcanza su momento de mayor actividad. Con 17 variedades permitidas y nuevas posibilidades de elaboración, DO Arribes afronta la campaña que pone en valor lo que mejor la distingue, unas uvas propias, un territorio con características particulares y unos vinos que encuentran en esa singularidad su principal argumento. n
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