María Teresa Pérez, directora provincial de Educación: "PISA no es una meta, sino una herramienta que nos permite saber qué hay que mejorar"

Con un mantenimiento del número de alumnos, nuevos grados de FP, mejoras profesionales para los docentes y un intenso trabajo previo para que todo encaje arranca el nuevo curso en Zamora, con María Teresa Pérez al frente de la Dirección Provincial de Educación.

¿Cómo afronta este nuevo curso en su tercer año como directora provincial de Educación?

Después de dos años, con una mayor experiencia, pero también con una mayor conciencia de la responsabilidad que supone gestionar un ámbito tan importante como es la educación. Estos años me han enseñado la importancia de escuchar, de analizar bien cada situación, de intentar dar respuestas ajustadas a las necesidades de los centros, de las familias, de nuestros alumnos. Y siempre desde el diálogo, la responsabilidad y el compromiso con el servicio público.

¿Qué perspectivas se vislumbran para este septiembre?

El arranque del curso es posible gracias al trabajo conjunto y coordinado de todos los agentes implicados y desarrollado siempre bajo las directrices de la Consejería de Educación y la delegación territorial de la Junta, cuyo apoyo y colaboración permanente hacen posible avanzar en los objetivos compartidos y dar una respuesta eficaz a las necesidades de la comunidad educativa. Para ello, cuento con un equipo al que es justo reconocer y agradecer su implicación y trabajo. Desde la Secretaría Técnica a todos los funcionarios de las distintas secciones, como gestión económica, personal, nóminas, planificación, el área técnica de construcciones, los compañeros asesores del área de programas educativos, Inspección.. Y no puedo olvidarme de los equipos directivos, docentes, orientación y personal laboral que atiende los centros. Todos ellos contribuyen a que tengamos el mejor servicio educativo para nuestro alumnado.

La escuela rural sigue estando viva gracias a la apuesta por mantener aulas con este límite tan bajo de tres alumnos

¿Qué retos son los que siempre hay que afrontar cada principio de curso?

Necesitamos tener la seguridad de que el curso puede empezar con su personal docente en los centros, con los servicios complementarios en funcionamiento, como el transporte escolar y los comedores. Es necesario que a comienzos de septiembre todo esté a punto para que pueda comenzar con la normalidad que viene siendo habitual.

Radiografía de la escuela rural

Es tristemente habitual tener que hablar todos los años del cierre de aulas, esta vez le ha tocado ese protagonismo a Coomonte, Torrefrades y Castrogonzalo.

Es una noticia que nunca queremos dar, pero es verdad que algunas llegan a un límite insostenible. Este curso son tres, pero lo que hay que pensar es que la escuela rural sigue estando viva gracias al impulso y apuesta de la Consejería por mantener los centros con este límite tan bajo de tres alumnos. También es cierto que estas cifras son datos vivos y la realidad puede cambiar. El ejemplo está en Ferreras de Arriba, que iba a iniciar el curso con tres alumnos y ahora son siete. Lo que está claro es la apuesta por el medio rural e igualdad de oportunidades.

En el otro lado de la balanza se encuentra la apertura del aula del primer ciclo de Infantil en Valcabado.

Para nosotros tiene un significado muy especial, porque representa muy bien lo que queremos decir cuando hablamos de servicios educativos en el medio rural. No se trata solamente de ampliar una oferta educativa, sino de acercar servicios a las familias desde las primeras edades, facilitar la conciliación y contribuir a que puedan desarrollar un proyecto de vida en su localidad. El caso de Valcabado es un ejemplo de colaboración entre administraciones, desde el Ayuntamiento de la localidad, que ha asumido la adecuación necesaria de los espacios para habilitar el aula, hasta la Junta, encargada de la dotación de los recursos personales y el equipamiento completo del aula, con el mobiliario y material educativo. En este momento, contamos con cinco alumnos, pero se prevé una nueva incorporación en breve; un buen número para arrancar.

La directora provincial de Educación, María Teresa Pérez. / Lucas Anta

En este contexto, ¿cómo valora la labor del maestro rural?

Tener un número tan justo de niños permite ofrecer una atención totalmente individualizada, conociendo muy bien a cada alumno, sus necesidades y su evolución, además de desarrollar una relación muy estrecha con la familia. La labor del docente es extraordinaria, debe adaptarse a cada nivel educativo y exige tener una buena planificación para saber darle a cada uno lo que requiere, según su desarrollo y su nivel curricular.

Los centros deben ser lugares donde se aprenda, pero también donde los alumnos se sientan seguros

¿Qué reivindicaciones son las más recurrentes entre los profesores cada curso?

Son una pieza fundamental del sistema y este curso comienza con dos medidas significativas, reivindicadas desde las organizaciones sindicales hasta llegar a un acuerdo con la Consejería, por el que se ha logrado el reconocimiento de la función tutorial y la reducción progresiva del horario lectivo para el profesorado mayor de 55 años. Este curso vamos a aplicar una primera fase que afecta a los mayores de 59 años, con una reducción de una hora lectiva, que se irá ampliando progresivamente durante los próximos tres cursos. Así que iniciamos el curso con una mejora de las condiciones laborales de los docentes.

Castilla y León en el informe PISA

Unos docentes que parecen responder, teniendo en cuenta los últimos resultados PISA para Castilla y León.

A pesar de no liderar el ranking nacional en las tres competencias, como había ocurrido en la edición anterior, nuestra comunidad vuelve a situarse entre las mejores de España. Somos la segunda comunidad en matemáticas y ciencias y la tercera en lengua. Mantenemos desde 2009 esa tendencia de estar entre los mejores, con resultados por encima de la media de la Unión Europea. Tenemos que sentirnos satisfechos de esta posición pero, a la vez, tenemos que ser exigentes, porque hay que seguir analizando y trabajando para volver a estar entre los mejores. Y no solo porque PISA sea una meta que tengamos que celebrar o lamentar, sino porque es una herramienta que nos permite saber dónde estamos y qué tenemos que mejorar.

¿A qué atribuye estos buenos resultados?

Sería un error atribuirlos a una única causa. Son consecuencia de muchos factores y de un trabajo sostenido durante años. Castilla y León cuenta con un sistema educativo sólido y, probablemente, ese sea uno de los motivos. También hay, por supuesto, que poner en valor el trabajo diario de nuestros docentes, su preparación, su formación, su compromiso y su capacidad para acompañar a nuestros alumnos. Fundamental también es el papel de las familias, con la importancia que conceden a el aprendizaje y, desde luego, debe reconocerse igualmente una política educativa que, de manera continuada, ha apostado por la promoción de la excelencia, el talento, la cultura del esfuerzo y la mejora constante de los resultados educativos. Esa visión se ha materializado en el impulso de programas de éxito educativo, de medidas de refuerzo y apoyo al alumnado, actuaciones dirigidas a atención a la diversidad, iniciativas de innovación educativa y, desde luego, una decidida apuesta por la formación permanente del profesorado, gracias a la labor de los CFIE. La calidad de un sistema educativo se sustenta tanto en la exigencia y en las altas expectativas como en la capacidad de ofrecer oportunidades de aprendizaje y de progreso a todo el alumnado. Además, creo que hay que añadir algo que para mí es esencial: la perseverancia, el esfuerzo y los hábitos de aprendizaje, algo que intentamos inculcar desde nuestro sistema educativo.

Nueva asignatura: educación emocional

Este curso, además, se hará especial hincapié en la educación emocional y la convivencia, con la puesta en marcha de la Dirección General de Bienestar Educativo. ¿En qué se va a materializar?

Constituye una prioridad para la Consejería de Educación y se trata de una iniciativa pionera, que sitúa a Castilla y León como la primera comunidad autónoma en contar con un órgano directivo específicamente dedicado a promover la convivencia, la salud emocional y el bienestar de toda la comunidad educativa. Esta apuesta se sustenta en una sólida red de instrumentos, de protocolos y de procedimientos que son conocidos y aplicados por todos los centros educativos, permitiendo una actuación homogénea, coordinada y eficaz ante las diferentes situaciones que puedan afectar a la convivencia y al bienestar del alumnado. Aquí el área de inspección educativa desempeña un papel esencial, tanto en la prevención como en la supervisión de las actuaciones desarrolladas por los centros, garantizando una respuesta ágil, rigurosa y ajustada a las necesidades de cada situación. Desde la Dirección Provincial tenemos que trabajar para que nuestros centros sean lugares donde los alumnos aprendan, pero donde también se sientan seguros, acompañados y valorados. Y para ello, la prevención es fundamental, no debemos esperar a que aparezca un conflicto para empezar a trabajar. Tenemos que actuar antes, sensibilizar, detectar precozmente, formar, acompañar e intervenir también cuando sea necesario. Tenemos que trasladar un mensaje muy claro de tolerancia cero ante el acoso, pero sin alarmismos. Hay que detectar, proteger, intervenir y acompañar. Y esto no puede ser responsabilidad únicamente del equipo directivo o del profesorado. Necesitamos a toda la comunidad educativa: alumnos, docentes, familias y administración. Nuestra intención es seguir generando espacios específicos de formación y de intercambio de buenas prácticas en convivencia y en atención a la diversidad, así que iremos trabajando a lo largo del curso con diferentes jornadas y formaciones.

El final de la obra del Conservatorio Profesional de Música está prevista a lo largo de este curso

La Formación Profesional sigue creciendo, ¿qué peso tiene en el sistema educativo de Zamora?

Contamos con más de 2.700 alumnos y seguimos trabajando en una doble dirección: ampliar y modernizar la oferta y, al mismo tiempo, consolidar los ciclos implantados en cursos anteriores. Este año incorporamos enseñanzas de especial relevancia, como el ciclo de Ilustración en la Escuela de Arte, muy demandado desde el centro, y un curso de especialización en Inteligencia Artificial y Big Data en el IES Claudio Moyano, que supone una apuesta decidida por las enseñanzas más vinculadas a la transformación digital y respondiendo a la creciente necesidad de profesionales cualificados en un ámbito llamado a desempeñar un papel fundamental en el desarrollo económico y social de los próximos años. También tenemos otras novedades y adaptaciones de la oferta en el CIFP Ciudad de Zamora, con el ciclo de Agencias de Viajes y la modalidad virtual del ciclo de grado superior de Gestión de Alojamientos Turísticos. La FP tiene que estar conectada con las necesidades de los alumnos, pero también con la evolución de la sociedad y del entorno productivo. Además, una nueva enseñanza no se consolida simplemente porque se autorice y se implante, hay que conseguir que tenga interés para el alumnado, que el centro la desarrolle adecuadamente y que responda realmente a expectativas de los alumnos y a las necesidades de nuestro entorno. La formación profesional tiene que mirar al presente, pero también preparar a nuestros alumnos para el futuro.

María Teresa Pérez / Lucas Anta

¿Y qué pasa con esos alumnos de Sayago que no tienen autobús escolar para poder continuar sus estudios en Zamora?

Es una cuestión complicada, que se planteó ya hace varios meses. Nosotros, dentro del marco normativo que permite la organización del transporte escolar, las enseñanzas de FP de grado medio y grado superior, como es este caso, no se recogen, con lo cual eso supone dificultades para poder organizar una ruta escolar específica para ello. Hemos trasladado que las enseñanzas de FP Básica sí se recogen dentro de esta normativa y si tenemos algún alumno que tuviera que venir a Zamora a cursarlas, por supuesto que arbitraríamos la ruta escolar correspondiente, con plazas que podrían ser utilizadas por alumnos de otras enseñanzas. Pero no tenemos ese alumnado y no podemos dar la respuesta deseada. Eso sí, si hubiera algún cambio al respecto, estaríamos dispuestos a hacer lo que correspondiera.

El cuarto BIE en Zamora

¿Qué significa la incorporación de un nuevo Bachillerato de Excelencia a la oferta educativa de Zamora?

Junto al Claudio Moyano, María de Molina y Los Salados, se une la Escuela de Arte y Superior de Diseño este curso, con el BIE en Artes, convirtiéndose en la única de la comunidad que tiene autorizada esta enseñanza. Creemos que es significativo tener esta modalidad, junto a las ya implantadas en ciencias e idiomas, para ofrecer una opción educativa en el marco del Bachillerato ordinario y dirigida a ese alumnado que tiene interés en profundizar en diferentes métodos de investigación, con lo que se fomenta el pensamiento crítico, la autonomía y la creatividad y prepara de una forma muy adecuada también a los alumnos para los estudios superiores.

Siempre se aprovechan los meses de verano para realizar obras en los centros. ¿Cuáles son los más destacados en Zamora?

En toda la provincia venimos desarrollando reformas de mejora en los centros, con 54 actuaciones este verano en diferentes centros, también a través de los ayuntamientos y con la subvención que la Junta de Castilla y León junto con la Diputación Provincial. Del resto de infraestructuras destacaría algo muy esperado por todos, como es la obra centralizada del Conservatorio Profesional de Música, cuya finalización está prevista a lo largo de este curso y que nos va a permitir contar con unas instalaciones de referencia, adecuadas a las necesidades actuales de las enseñanzas musicales y con unas excelentes condiciones para el alumnado y para los profesionales que desarrollan allí su trabajo. Además, comienza a materializarse la construcción del gimnasio en el CEIP La Viña. En Benavente estamos muy cerca de poner ya en funcionamiento el nuevo comedor del CEIP Fernando II y durante este curso podremos ver cómo avanza la construcción del comedor de Nuestra Señora de la Paz, en Villaralbo. También hay obras previstas en los IES Río Duero, León Felipe, La Vaguada, Arribes del Duero, Universidad Laboral, Claudio Moyano y CIFP Ciudad de Zamora. Queremos seguir modernizando nuestros centros, adaptándolos a las nuevas necesidades educativas, haciendo que los espacios en los que aprenden los alumnos y trabajan nuestros profesionales sean cada vez más adecuados, accesibles y funcionales, con un esfuerzo importante por parte de la administración para afrontar progresivamente esa mejora.

Por último, ¿qué espera de este curso recién iniciado?

Esperamos un curso de trabajo, de ilusión y también, seguramente, de nuevos retos y alguna dificultad, porque en educación siempre surgen situaciones que vamos a tener que resolver. Lo afrontamos con la confianza de que todos los que conformamos la comunidad educativa vamos a hacer lo posible por que todo se desarrolle en las mejores condiciones, ya que entendemos que es una tarea colectiva. Cada uno desde su responsabilidad, como hemos ido diciendo, la administración, los equipos directivos, docentes, los profesionales de la orientación y apoyo que hacen una labor esencial, el personal laboral, las familias, los alumnos y los ayuntamientos. Si somos capaces de trabajar en la misma dirección, colaborar y compartir lo que sabemos, podremos hacer las cosas mejor y seguro que tendremos un buen curso. Si hacemos equipo, estaremos contribuyendo a construir una educación mejor para nuestros alumnos y, con ella, una provincia con más oportunidades.