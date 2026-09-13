La juez anula la oposición de la plaza de alguacil de Rabanales (Zamora)

El Tribunal de lo Social de Zamora ha condenado al Ayuntamiento de Rabanales a repetir el segundo ejercicio práctico del proceso selectivo para cubrir una plaza de alguacil por no respetar suficientemente las garantías de igualdad, imparcialidad y objetividad de todos los aspirantes. La adjudicación de la plaza, a un primo del alcalde, es nula, y el proceso tendrá que repetirse con los candidatos que superaron el primer examen.

El abogado de la demandante, Andrés Nafría Fernández, se muestra satisfecho por la sentencia que viene a demostrar que su clienta, vecina del pueblo, tenía razón desde el principio cuando denunció las irregularidades del proceso, y que repara en parte "el daño y persecución" que ha sufrido su clienta este tiempo.

La sentencia considera que por el Ayuntamiento de Rabanales se han lesionado las garantías del proceso selectivo en el desarrollo del segundo examen práctico, prueba que solo aprobó el aspirante seleccionado sobre el que se denunciaba el trato de favor.

No considera probado que el aspirante seleccionado conociera las preguntas del ejercicio ni que recibiera una filtración del tribunal calificador, pero sí aprecia una acumulación de circunstancias que hacen que el proceso no fuera objetivo para todos los aspirantes.

Los hechos

El día de celebración del segundo ejercicio práctico, antes de que los aspirantes accedieran a la sala, el que al final sacó la plaza se encontraba en el interior del espacio donde se realizaba el examen junto con los miembros del tribunal calificador antes del inicio de la prueba. Además, al finalizar la prueba los ejercicios y las hojas de identificación fueron conservados conjuntamente, sin que usara un sistema para impedir conocer al autor del ejercicio durante su corrección.

Según la sentencia, el ayuntamiento tenía el deber de organizar el proceso de manera que ninguno de los aspirantes disfrutara, ni siquiera objetivamente, de una posición singular de proximidad al tribunal o al lugar de custodia y preparación de la prueba, cosa que no ocurrió. La sentencia entiende que el ayuntamiento creó y no evitó una situación objetiva que puede comprometer la igualdad y la apariencia de neutralidad, con independencia de que llegue a demostrarse que el primo del alcalde se viera favorecido o no.

Además el aspirante seleccionado, que en aquel momento ocupaba la plaza de alguacil de manera temporal, también ejerció indebidamente otras funciones en el proceso selectivo, como la entrega de una notificación relativa a la revisión del ejercicio a la demandante, lo que confirma que el Ayuntamiento de Rabanales no estableció una separación de funciones suficiente entre su condición de empleado temporal y su situación de interesado directo en el proceso selectivo, ya que era uno de los aspirantes.

Todos estos elementos son los que comprometen la objetividad del proceso, y por ello la juez anula la adjudicación y manda repetir el segundo ejercicio.