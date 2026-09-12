Un CB Zamora muy mermado avanza en su preparación pero pierde ante Ourense

Un CB Zamora Caja Rural muy mermado por las lesiones, poco pudo hacer ante un Ourense que militará también en Primera FEB pero que está ya much más rodado que el equipo zamorano al que le faltan por incorporarse todavía dos jugadores y ayer no pudo contar con cuatro de sus titulares por lesión. Pese a todo, el juego del CB Zamora en la primera parte fue bueno y la afición pudo disfrutar de nuevo del juego de sus canteranos y de los jugadores recién llegados al equipo, pero tras el descanso, el desgaste físico se hizo patente hasta el 80-94 final.

La verdad es que este CB Zamora sigue estando muy lejos del que podremos ver en la competición liguera porque Saulo Hernández contaba ayer con cuatro lesionados (Neskovic, Faye, Roud y Asier González), además son dos los jugadores que todavía no han fichado, y el último en llegar Isaiah Rivera no jugó todavía. Así, el grueso del actual equipo, como ya ocurriera en la Copa Castilla y León, está reforzado por dos jugadores a prueba y tres canteranos.

Pese a todo, el CB Zamora volvió a ofrecer una imagen más que digna y los jugadores del primer equipo siguen evolucionando positivamente, con un Ismael Tamba sorprendente por la madurez que presenta y que contrasta con su anterior etapa en el equipo. Por lo demás, el tono físico del equipo evoluciona positivamente y hay jugadores que están ya alcanzando su nivel ideal de forma física.

El Ourense de Moncho López mostró desde el principio un altísimo nivel que le coloca entre los equipos llamados a luchar por el play off. El partido se inició con un CBZ muy voluntarioso que se escapaba en el marcador 7-3 aunque el Ourense forzó empates consecutivos a 9 y 11. Saulo utilizaba siempre algún canterano en su cinco de juego y el CBZ lograba cerrar el primer cuarto por delante con 21-18 frente a un Ourense que vivía casi exclusivamente a base de triples.

En el segundo parcial los zamoranos comenzaron a acusar el enorme esfuerzo físico que tenían que realizar para frenar a un equipo que ayer era claramente superior, al menos en cuando a nombres. Y el Ourense se fue acostumbrando a llevar la iniciativa en el marcador para escaparse a 34-41 en el minuto 17.

Los zamoranos intentaban mantenerse cerca en el marcador y el partido llegó al descanso con un 42-47.

Regresó el CBZ tras el descanso para remntar hasta un 48-49 y Esteban Hernández firmaba el 52-52 en el minuto 25 que volvía a meter en el partido a los zamoranos. Pero el acierto en los triples del Ourense no decaía y hacía posible una nueva ventaja visitante con 52-58.

Sobrevivía el CB Zamora con desventajas de en torno a los cinco puntos pero su rival no encontraba muchos problemas para mantenerse por delante. Con 61-70 Saulo Hernández cambió a cuatro jugadores en el minuto 28 y los blanquiazules cerraron el tercer cuarto sobreviviendo por 65-74.

Noticias relacionadas

El intenso calor y las alturas de la pretemporada a las que nos encontramos hicieron que el ritmo del encuentro bajase enormemente en el último cuarto en el que Ourense siguió echando mano de su acierto en el tiro exterior para aprovecharse de todas las deficiencias que arrastraba ayer el CB Zamora y las diferencias en el marcador se fueron agrandando. Con 74-94, Saulo Hernández pidió un tiempo muerto a falta de 3 minutos para el final para dar oxígeno a sus hombres y el partido se fue muriendo de deshidratación hasta el definitivo 80-94.