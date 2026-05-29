Una experiencia universitaria única: micampus Salamanca
Un modelo integral que va más allá de ofrecer alojamiento para estudiantes. Se trata de un entorno seguro y completo donde los estudiantes pueden crecer académica y personalmente mientras disfrutan de la experiencia universitaria
Viky Esteban
Elegir dónde vivir durante la etapa universitaria es una de las decisiones más importantes para cualquier estudiante. No se trata solo de encontrar alojamiento, sino de contar con un entorno que favorezca el crecimiento personal, académico y social. Con esta filosofía nace micampus Salamanca, una residencia diseñada para convertir los años universitarios en una experiencia enriquecedora e inolvidable.
Con más de 25 años de trayectoria, micampus residencias se ha consolidado como una de las mayores redes de residencias universitarias en España y Portugal, gestionando 53 residencias distribuidas en 20 ciudades.
Ubicada en una de las ciudades universitarias más emblemáticas de España, micampus Salamanca ofrece un entorno ideal para estudiar, convivir y disfrutar plenamente de la vida universitaria. Gracias a su localización estratégica y a su excelente conexión con la Universidad de Salamanca y las principales zonas de interés de la ciudad, los residentes pueden acceder cómodamente tanto a sus centros de estudio como a la amplia oferta cultural y social salmantina.
Además, las instalaciones de la residencia están diseñadas para favorecer el equilibrio entre el estudio y la vida social. Sus habitaciones cuentan con todas las comodidades necesarias para la estancia de los estudiantes: baño privado, cocina, escritorio, armarios, espacio de almacenaje, climatización y conexión WIFI.
En cuanto a las zonas comunes, micampus Salamanca dispone de espacios pensados para fomentar la convivencia y el bienestar de los residentes, como salas de estudio, salas de ocio, gimnasio, terrazas, comedor y diferentes áreas comunes donde compartir experiencias y crear comunidad.
A través de "micampus club", los residentes tienen acceso a una amplia programación de actividades y eventos orientados al entretenimiento, el bienestar y la integración. Entre ellos destacan charlas, actividades deportivas, talleres, pizza nights, fiestas, programas de asesoramiento, así como descuentos y beneficios exclusivos.
- ‘micampus Health & Psychologist’, que proporciona atención médica y psicológica para garantizar el bienestar físico y emocional de los residentes.
- ‘micampus Sport’, con instalaciones y actividades deportivas que promueven hábitos de vida saludables.
- ‘micampus Learning’, con servicios de refuerzo académico e idiomas para mejorar el rendimiento y la preparación de los estudiantes.
- ‘micampus Benefits’, un programa de ventajas y descuentos en productos y servicios vinculados a la vida universitaria.
De este modo, micampus residencias continúa expandiendo su red sin perder de vista su principal objetivo: ofrecer una experiencia universitaria completa que deje huella en quienes la viven.
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