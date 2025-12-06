Premios, viajes y miles de regalos: así es la gran Navidad de Alimerka

Alimerka ya ha dado la bienvenida a la Navidad poniendo en marcha una de sus campañas más completas, con propuestas que abarcan todo el mes de diciembre y la primera semana de enero, y que incluyen recetas exclusivas, sorpresas diarias y premios tan llamativos como viajes a Nueva York y a Disney World. Con ello, la compañía asturiana busca agradecer la fidelidad de sus clientes en unas fechas especialmente señaladas y añadir un componente de diversión a la experiencia de compra.

Desde el 1 de diciembre y hasta Nochebuena, el Calendario de Adviento de la compañía permite descargar cada día un cupón distinto. / Cedida.

El 1 de diciembre comenzaron los Navidays, la iniciativa central de la campaña, mediante la cual cada compra superior a 50 euros realizada con la Tarjeta Alimerka se convierte hasta el 5 de enero en una oportunidad para ganar más de 100.000 euros en vales de descuento, además de tres compras gratis durante un año y tres viajes a Nueva York. Los vales se entregan directamente en la línea de caja, mientras que para participar en los premios principales es necesario rellenar un cupón y depositarlo en la urna disponible en el establecimiento.

La Navidad de Alimerka llega cargada de sorpresas diarias. Desde el 1 de diciembre y hasta Nochebuena, el Calendario de Adviento de la compañía permite descargar cada día un cupón distinto en la web promocionesalimerka.es. A esta propuesta se suma la nueva edición del tradicional Recetario de Navidad, que reúne doce platos elaborados por trabajadores y trabajadoras de la empresa. El recetario se enviará en formato digital a los clientes fidelizados y también tendrá distribución física en una selección de tiendas.

Arrancan los Navidays de Alimerka. / Cedida.

Entre las novedades más destacadas figura “El Rascón”, un rasca que se entregará por la compra de los roscones de Reyes de la marca, que ofrece premios tan atractivos como un viaje familiar a Disney World valorado en 12.000 euros o tres iPhone 16. Además, la compañía ha lanzado Navidad: la guía definitiva, una revista de diseño especial en la que Alimerka pone en valor su selección de productos frescos y de bodega. La publicación incluye recetas, ideas de decoración y recomendaciones de artículos. Se distribuirá junto con la prensa regional, mediante buzoneo, en los supermercados y también en formato digital a través de alimerka.es, alimerkaonline.es y la app.

Lotes navideños y encargos especiales

Durante estas semanas, Alimerka refuerza su servicio de encargos especiales en todas las secciones de frescos —carnicería, pescadería y charcutería—, permitiendo reservar con antelación productos de temporada o solicitar bandejas preparadas de embutidos y quesos. También sigue activo el servicio tradicional de deshuesado, loncheado y envasado de jamones. Para facilitar aún más la organización de las comidas festivas, la compañía ha preparado una gama de lotes navideños compuestos por vinos seleccionados, quesos, embutidos y otras propuestas ideales para regalar o compartir.

Alimerka refuerza su servicio de encargos especiales en todas las secciones de frescos. / Cedida.

La campaña se completa con un spot que rinde homenaje a todas las personas que, con su dedicación, hacen que estas fechas sean especiales. La pieza es también un guiño de la compañía al sector primario en general y, muy especialmente, a los productores locales, con los que Alimerka mantiene un vínculo histórico que forma parte de su ADN.

El anuncio podrá verse en plataformas cómo Netflix, Prime Video y redes sociales.