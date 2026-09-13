Cuatro heridos en un aparatoso accidente entre un coche y una furgoneta en Palacios de Sanabria: hay una persona atrapada

Cuatro personas han resultado heridas en un accidente de tráfico entre un turismo y una furgoneta que ha tenido lugar cerca de las 10 de este domingo en Palacios de Sanabria. Todo ha ocurrido en el kilómetro 77 de la A-52, sentido a Galicia, hasta donde se han movilizado recursos de Emergencias Sanitarias así como agentes de la Guardia Civil de Tráfico.

También ha sido necesaria la intervención de los Bomberos de la Diputación Provincial de Zamora para liberar a una persona atrapada en uno de los vehículos como consecuencia del accidente.