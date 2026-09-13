Zamora tiene un nuevo pequeño museo: ¿de qué?
El Ayuntamiento rehabilita una vivienda tradicional a orillas del Duero para dar cabida a un centro de interpretación
Zamora cuenta con pequeño nuevo museo o centro de interpretación para zamoranos y turistas. La Diputación de Zamora y el Ayuntamiento han reconvertido una casa tradicional agrícola destinada al almacén de aperos que estaba casi en ruinas en un Centro de Interpretación del Paisaje Cultural de Zamora y el Duero. Un espacio enmarcado dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 'corredor ecoturístico Zamora y el Duero” y con la mirada puesta en la declaración de Zamora como Paisaje Cultural de la Humanidad por parte de la Unesco.
Un nuevo proyecto de la Diputación para poner en valor el Duero
De esta manera finalizan los tres proyectos impulsados por la Diputación de Zamora, a través del Patronato Provincial de Turismo, destinados a recuperar patrimonio, mejorar espacios de uso público e incorporar criterios de sostenibilidad, dentro de la estrategia de puesta en valor del río Duero como eje turístico y cultural de la provincia. La construcción del Centro de Interpretación del Paisaje Cultural de Zamora y el Duero, la adecuación de las Aceñas de Gijón para uso recreativo y la instalación de placas solares y cerramientos en el Merendero de Los Pelambres han representado una inversión de más de un millón de euros.
En los últimos años, esta casa típica de labranza, vinculada directamente a las tierras de labor que formaba parte del paisaje agrario de la ciudad, presentaba un avanzado estado de abandono y su deterioro era evidente, con el tejado semiderruido. Sin embargo, el inmueble ha sido salvado de su ocaso adoptando un nuevo papel como punto turístico.
Durante la visita institucional del pasado miércoles, el alcalde de Zamora, Francisco Guarido, explicó que el objetivo del centro es dar al edificio un uso turístico también en aras de conseguir por parte de la Unesco la declaración de la ciudad como Paisaje Cultural. "El turismo centrado en el Duero nos va a servir en el futuro para dar esos pasos, como digo, ante la Unesco. Es decir, va a ser un tema no solo turístico, sino también cultural, lo que se va a poner aquí dentro para que todo el mundo sepa la historia de Zamora, sepa la historia de estas orillas que estaban en el Duero y que efectivamente servían a la ciudad como casas labriegas y que forman parte de lo que en su día fue ese paisaje cultural que todos tenemos nostalgia y nos gustaría recuperar en ambas márgenes del río”, expresó el regidor.
El centro se encuentra en el denominado camino Pastelero, situado en el barrio de San Frontis, entre Los Pelambres y el Puente de Piedra, muy cerca de la escultura del pez dedicada a la leyenda de San Atilano.
¿Cómo es por dentro?
Según el proyecto, el centro cuenta con dos zonas de exposiciones, un almacén, una zona exterior y dos baños, uno de ellos adaptado para personas con movilidad reducida. La rehabilitación incorpora además importantes medidas de eficiencia energética, como aerotermia de alto rendimiento, ventilación con recuperación de calor, iluminación LED de bajo consumo, mejora de la envolvente térmica y aprovechamiento de aguas pluviales para riego.
Un pequeño aparcamiento con tres plazas, una rampa y un vallado completarán el exterior del edificio, restaurado con mimo con mampostería, madera y teja cerámica para la correcta integración paisajística.
El proyecto de restauración de esta vivienda tradicional fue aprobado en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, cuya ejecución corresponde a la Diputación provincial de Zamora, mientras que el Ayuntamiento ha sido el encargado de contratar los servicios de redacción del proyecto, según el convenio firmado con dicha entidad.
Una vez que las obras sean formalmente "recibidas”, serán traspasadas al Ayuntamiento de Zamora para su gestión futura, de acuerdo con el compromiso establecido entre ambas instituciones. "No estamos hablando solamente de obras. Estamos hablando de recuperar patrimonio, de darle una segunda vida, de hacerlo accesible y de convertirlo en un recurso que pueda ser disfrutado por los zamoranos y por quienes nos visitan", resumía durante la visita el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez.
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