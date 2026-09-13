El alcalde de Rabanales niega irregularidades y desmiente que el alguacil sea familia suya

Ni el alguacil es primo suyo, como este diario informó por error, ni el alcalde tiene nada que ver con el proceso de oposición de la plaza, ya que el proceso lo llevó a cabo un tribunal independiente, con unas bases, además que se consensuaron con la oposición.

El alcalde de Rabanales, Santiago Moral Matellán ha querido salir al paso de la información publicada por este diario sobre la anulación de uno de los ejercicios de la oposición del puesto de alguacil, que se deberá repetir antes de adjudicar la plaza. "No se anula la oposición, sino un ejercicio. A nuestro juicio, además, sin pruebas, por lo que vamos a recurrir la sentencia" del Tribunal de Zamora a una instancia superior. El alcalde explica que, de hecho, se mantienen los mismos aspirantes que cumplieron los requisitos y pasaron el primer examen, por lo que lo que habría que repetir, en todo caso, es la prueba práctica.

El alcalde ha mostrado su malestar porque el Ayuntamiento ha hecho las cosas bien y ahora se ve puesto en cuestión ante la opinión pública. De hecho en la mayoría de los pueblos se contrata a gente como alguacil sin sacar la plaza, mientras que Rabanales arbitró un proceso para realizar la contratación de forma objetiva y legal. De hecho, indicó el alcalde, "a pesar de tener mayoría absoluta negociamos las bases de la convocatoria con la oposición de Zamora Sí, cuyos concejales pueden corroborarlo".

Santiago Moral explica que, a mayores, él personalmente se ha apartado de todo el proceso precisamente para subrayar su imparcialidad. Niega totalmente que el aspirante que sacó la plaza sea primo suyo o tenga ningún tipo de parentesco, y de hecho ni siquiera es del pueblo, ya que reside en otra localidad de la comarca.

"He sido exculpado de las acusaciones"

De hecho, explica que durante el juicio se vertieron duras acusaciones para cuestionar su imparcialidad en el proceso, y de todas ellas ha sido exculpado en la sentencia, que no habla en ningún momento que haya habido trato de favor con alguno de los aspirantes. "En el único asunto en el que entra el fallo judicial es en sí el sobre del examen estaba abierto o cerrado, y al no poder determinarlo, ordena repetir el examen. Si la juez hubiera encontrado irregularidades, lo hubiera anulado, pero lo que hace es tirar por la calle del medio y lo manda repetir".

El alcalde se muestra muy preocupado por un caso que puede afectar a su imagen a tan solo unos meses de las próximas elecciones. "Yo me he limitado a trabajar por mi pueblo todo lo que he podido, y esas acusaciones de beneficiar a una persona para darle una plaza son falsas".

De hecho, cree que la recurrente ha podido emprender acciones judiciales en un intento de quedarse con una plaza que el resultado del proceso selectivo había determinado que merecía otro aspirante. "Hay una chica que creía que en el segundo examen tenía que haber aprobado", pero se revisó la prueba y no era así.

En todo caso, Santiago Moral deja claro que él no ha mediado en ningún momento con ninguno de los examinadores ni de los aspirantes para favorecer a una u otra persona, y que se ha tratado de un proceso totalmente limpio, como demuestra que la propia sentencia se limite a interpretar algunos indicios como posible falta de objetividad, pero sin poder demostrarlo, por lo que no anula el proceso, sino que manda repetir el examen, con los mismos aspirantes que se presentaron la primera vez.