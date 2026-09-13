El Zamora CF sufre, pero suma su primera victoria liguera en Fadura

El Zamora CF firmó este domingo su primera victoria del curso al imponerse por 1-2 al Arenas de Getxo en un partido cuya clave estuvo en el inicio fulgurante de partido rojiblanco. Izan y Mauro Costa pusieron a los rojiblancos por delante en el marcador con un 0-2 en los primeros cinco minutos, renta que acabó siendo determinante.

En el primer minuto de partido, Izan Yurrieta aprovechaba una contra para, con un disparo potente en la frontal, abrir el marcador. Un gol que ponía al Zamora CF por delante en el marcador y que se vería rápidamente acompañado por el 0-2, en la siguiente jugada de ataque rojiblanca, cuando Hidalgo habiitó a Vergés y este puso el pase atrás para la finalización exquisita de Mauro Costa.

Era el minuto cinco y el Zamora CF se gustaba, pero la "empanada" del Arenas de Getxo no iba a durar mucho más. Los locales despertaron y pasaron a equilibrar el envite; una reacción que, sobre el cuarto de hora de juego, tuvo premio. Una pérdida de balón de los zamoranos era aprovechada por Torres para hacer un gran gol que suponía el 1-2.

Tras este tanto, el juego se equilibró y los dos conjuntos se repartieron la pelota buscando sus opciones. Un guion con más protagonismo para los locales, si bien no inquietaron mucho a Iker Piedra.

El meta fue clave después, en una segunda mitad, en la que los locales se volcaron en área rival para buscar el empate. El cancerbero detuvo varias opciones claras a lo largo del intento de asedio por parte vasca que fue la reanudación. Tiempo en el que, más allá de las intervenciones del guardameta, también hubo espacio para encontrar la sentencia del envite en favor del Zamora CF tras los cambios introducidos por Cano.

En la recta final, Isaiah cabeceó en boca de gol un buen centro de Izan, pero cruzó su testarazo en exceso. También la tuvo Fabi, en una jugada individual; y Carbonell, poco después, en una cabalgada. Pero ninguno de ellos pudo sentenciar un triunfo que el Zamora CF tuvo que trabajar hasta el pitido final, despejando cada intento de un Arenas de Getxo que buscó la igualada de forma continua.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)