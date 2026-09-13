Una semana para pedalear, aprender y convivir

Zamora se prepara para celebrar la Semana Europea de la Movilidad con una variada programación orientada a promover el uso de la bicicleta, haciendo hincapié en la seguridad en el entorno urbano y fomentando los hábitos de vida saludables. Talleres mecánicos, rutas didácticas sobre dos ruedas, actividades familiares, proyecciones culturales y simulaciones de emergencias son algunas de las actividades que integran la oferta de esta edición.

Para la mayoría de las propuestas se requerirá inscripción previa, disponible a partir de este lunes a las 9.00 horas a través de la plataforma Apúntame Línea Zamora, puesto que las plazas son limitadas.

Salud a todas las edades

La salud comunitaria y la pedagogía vial son los dos ejes principales sobre los que gira la primera de las propuestas. Serán los “Paseos saludables”, una iniciativa que se desarrollará el miércoles 16 de septiembre y el día 21, lunes. Las impulsoras son las integrantes del equipo de enfermería del centro de salud Santa Elena, que animan a participar en una caminata al aire libre mientras se aprende hábitos de vida saludable a través de una enfermera que los acompañará durante todo el recorrido, que arranca en la fuente de La Marina.

Cartel de los paseos saludables / Cedida

Los interesados podrán apuntarse en el mismo centro de salud para disfrutar de esta iniciativa “que promueve la movilidad sostenible, el ejercicio al aire libre y los espacios de convivencia y cuidado comunitario”.

Cine sobre dos ruedas

Una de las citas más originales en esta Semana de la Movilidad será la proyección del documental “Cinecicleta”, que se podrá ver este miércoles (19.00 horas) en el salón de actos de la Biblioteca Pública de Zamora.

El documental grabado en África. / Cedida

La historia recorre la experiencia de dos viajeros, Isabel Segura y Carmelo López, que recorrieron más de 18.000 kilómetros precisamente en bicicleta por África, proyectando películas en diferentes países gracias al pedaleo, ya que en esos lugares no había electricidad. De hecho, el documental en Zamora también se “alimentará” de la misma forma y, tras su proyección, se abrirá un interesante coloquio con los protagonistas de esta aventura.

Aprender a circular por la ciudad

Un día después, el jueves 17, las pistas de Tráfico, en la avenida Príncipe de Asturias, acogerán un paseo urbano didáctico en bicicleta. Los interesados, mayores de doce años, deberán estar allí a las seis de la tarde con su bici y su casco. Gracias al recorrido programado, se resolverán dudas sobre circulación y se insistirá en el aumento de la confianza de los ciclistas por la ciudad.

Cartel de la actividad. / Cedida

Si no se dispone de medio de transporte o casco, pero se desea acudir, se puede solicitar un préstamo enviando un correo electrónico a educacionvial.jptza@dgt.es.

La concienciación sobre la gestión de emergencias viales tendrá un peso fundamental el viernes 18 de septiembre, de 18.00 a 19.30 horas con el escape room “La Hora de Oro”, que se desarrollará también en las pistas de Tráfico de la ciudad.

Cartel de escape room de tráfico. / Cedida

Esta actividad colaborativa, destinada a mayores de 18 años y con un máximo de 20 plazas, pondrá a los participantes en la piel de la Guardia Civil, Policía Municipal, personal sanitario o ciudadanos de a pie para resolver en sesenta minutos la atención tras un siniestro vial simulado entre un peatón y un patinete eléctrico.

Bici perfecta para ser utilizada

La formación práctica continuará el sábado 19, de 11.00 a 13.00 horas, con el taller “Pon a punto tu bici”, donde se enseñarán técnicas de mantenimiento básico, reparación de averías comunes, ergonomía y consejos de prevención antirrobo. Un taller muy útil para los amantes de las dos ruedas.

Cartel de la actividad. / Cedida

Para finalizar esta intensa semana, la jornada del sábado estará dedicada a los más pequeños. A las 17.30 hora arranca el “Peque Bici Picnic”, una propuesta familiar guiada por Judynski Cuenta y Crea.

Cartel con la propuesta de la actividad infantil. / Cedida

Partiendo de la escultura de Gregorio Fagúndez en el Puente de Hierro, niños en portabebés, bicis sin pedales o bicicleta propia realizarán un trayecto ciclista hasta los Pelambres para compartir merienda, juegos y cuentos.