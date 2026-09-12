Este barrio inaugura su primer mural del proyecto “Zamora Variopinta”

El Ayuntamiento de Zamora ha finalizado el primero de los murales que se están realizando en el barrio de Rabiche, una actuación con la que se pretende mejorar la imagen del entorno y, al mismo tiempo, poner en valor la memoria, la identidad y las raíces de uno de los barrios tradicionales de la ciudad.

El mural, obra de la artista Laura Merayo, lleva por título «Sastipén talí», expresión en caló que significa «Salud y libertad», y se encuentra en la propia calle Rabiche, a continuación de la calle de las Bodegas. En la composición aparecen un hombre y una niña a lomos de un caballo, junto a diferentes elementos relacionados con la identidad y la memoria del barrio.

La intervención parte del archivo fotográfico de los propios vecinos y representa a dos generaciones de una misma familia. El protagonista masculino es Ramón, vecino del barrio, representado cuando tenía 14 años sobre su caballo, llamado precisamente «Pincel». Junto a él aparece su nieta Triana en la actualidad, incorporada a la escena a propuesta de los vecinos para unir en una misma imagen dos generaciones de la familia.

Fotografías antiguas y actuales

Para reproducir esa unión entre pasado y presente se realizaron nuevas fotografías de la niña sobre un pony, recreando la posición de la fotografía antigua. El resultado permite integrar en una misma escena dos momentos separados por varias décadas y simbolizar así la permanencia de los vínculos familiares y de las raíces del barrio.

Inauguración del nuevo mural en Rabiche. / Cedida

En el fondo de la obra aparece también la silueta de una rueda vinculada a la cultura gitana, mientras que las palabras «Sastipén talí» completan un mural concebido en torno a conceptos como la familia, el paso del tiempo, la libertad y la pertenencia a una comunidad.

Nueva imagen del barrio

El concejal de Obras, Pablo Novo, destaca que la actuación artística forma parte de una intervención más amplia para mejorar el entorno de Rabiche. «Queríamos que los murales de Rabiche no fueran simplemente elementos decorativos, sino que estuvieran vinculados con el propio barrio, con sus vecinos, con sus recuerdos y con una identidad que sigue muy presente. Este primer mural consigue precisamente eso: recuperar una fotografía familiar y convertirla en una imagen que ya forma parte del paisaje cotidiano del barrio», destaca Novo.

Esta actuación tendrá continuidad con los otros murales actualmente en ejecución, entre ellos el que está realizando el artista zamorano Saúl Alija en el extremo opuesto de los adosados. Novo explicó que estas intervenciones artísticas se enmarcan dentro de un trabajo más amplio del Ayuntamiento para mejorar progresivamente los espacios públicos del barrio. «Los murales son la parte más visible ahora mismo, pero no constituyen una actuación aislada. Estamos avanzando también en los trabajos para pavimentar en hormigón la parte trasera de Rabiche y ordenar ese espacio para que pueda funcionar como una nueva zona de estacionamiento, mejorando un terreno que actualmente presenta unas condiciones claramente mejorables», señaló.

Mejora integral

A esta intervención se sumará la ejecución de un nuevo parque infantil en Rabiche, un equipamiento actualmente inexistente en esta zona y con el que se busca generar un espacio de juego y convivencia para las familias del barrio. «La intención es actuar sobre Rabiche de una manera integral: mejorar su imagen, recuperar espacios degradados y dotarlo de nuevos servicios. Estamos hablando de los murales, pero también de pavimentación, estacionamiento y de un parque infantil. Son actuaciones diferentes que, sumadas, van a permitir una transformación apreciable de esta zona», detalló el concejal.

Novo apuntó finalmente que el objetivo municipal es continuar desarrollando actuaciones «muy pegadas a las necesidades concretas de los barrios, aprovechando espacios que hoy tienen poco uso y convirtiéndolos en lugares más cuidados, útiles y agradables para los vecinos».