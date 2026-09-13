José María Diego, "Chema", nuevo párroco de San Frontis y la margen izquierda de Zamora

José María Diego Pascual ha tomado posesión de la parroquia de San Frontis en un templo abarrotado de fieles y con presencia de representantes de las cofradías y entidades religiosas que tienen su sede o referencia en este templo.

El arcipreste de Zamora Ciudad, Héctor Galán, fue el encargado de entregar simbólicamente las llaves de la parroquia al sacerdote popularmente conocido como Chema, en presencia de representantes de las cofradías de Santa Águeda, San José, del Santo Rosario, del Señor y la Santa Cruz, Vía Crucis, Virgen de la Guía, las hermanas del Amor de Dios, los hermanos Menesianos y Camino Neocatecumenal.

José María Diego Pascual / JOSE LUIS FERNANDEZ

Diego toma el relevo del fallecido José Ángel Rivera de las Heras y compartirá las responsabilidades pastorales con Román Sastre, que continúa como "párroco in solidum" tras 17 años de destino en una parroquia que abarca toda la margen izquierda, desde Carrascal al Amor de Dios en Pinilla, pasando por el Sepulcro y San Frontis.

Diego ha tenido como última responsabilidad pastoral María Auxiliadora y la parroquia de El Pilar, de Villagodio, plazas que toma Manuel San Miguel.

La misa estuvo amenizada por el grupo de salmistas, encargados de musicar los momentos centrales de la ceremonia.

Los nombramientos de julio

La toma de posesión de Diego viene como consecuencia de los nuevos nombramientos realizados por el Obispado el pasado mes de julio, que se materializa al inicio del curso.

La iglesia de San Frontis, repleta de fieles / JOSE LUIS FERNANDEZ

En aquella remodelación el obispo nombró a José Alberto Sutil Lorenzo, arcipreste de Aliste-Alba; Francisco Ortega Vicente Rodríguez, arcipreste de Benavente-Tierra de Campos; César Salvador Gallego, arcipreste de El Pan; Juan José Carbajo Cobos, arcipreste de Sayago; Manuel Iglesias Martín, arcipreste de Toro-La Guareña; José Luis Miranda Domínguez, arcipreste de El Vino; y Héctor Galán Calvo, arcipreste de Zamora-Ciudad.

Arciprestazgo de Aliste-Alba

José Alberto Sutil Lorenzo se convertía en nuevo párroco de las parroquias que conforman la Unidad de Acción Pastoral de Valer: Bercianos de Aliste, Domez, Flores, Fradellos, Gallegos del Río y Puercas. Teófilo Nieto Vicente cesa como párroco de estas comunidades.

Asimismo, José Alberto Sutil pasó a moderador de la cura pastoral de las parroquias de Fornillos de Aliste, Arcillera, Brandilanes, Castro de Alcañices, Ceadea, Moveros y Samir de los Caños, donde cesa como párroco Pablo Cisneros Cisneros.

El diácono permanente José Ramón Pérez Diego era nombrado cooperador, responsable pastoral y administrador parroquial de las parroquias de Fornillos de Aliste, Arcillera, Brandilanes, Castro de Alcañices, Ceadea, Moveros y Samir de los Caños.

Arciprestazgo de El Pan

César Salvador Gallego era destinado como párroco in solidum y moderador de las parroquias de Arquillinos, Pajares de Lampreana, Montamarta, Fontanillas de Castro, Piedrahita de Castro y San Cebrián de Castro. Matías Pérez Diego cesa como párroco de estas comunidades.

El arcipreste entrega simbólicamente las llaves de la iglesia al nuevo párroco / JOSE LUIS FERNANDEZ

Enrique Alonso Silván pasó a ejercer como párroco in solidum de las parroquias de Arquillinos, Pajares de Lampreana, Montamarta, Fontanillas de Castro, Piedrahita de Castro y San Cebrián de Castro.

Por otra parte, Charles Ifeanyi Anene pasó a moderador de la cura pastoral de la parroquia de Monfarracinos, donde cesa como párroco Fernando Toribio Viñuela, y de las parroquias de Cubillos y Torres del Carrizal, en las que cesa Manuel San Miguel Salvador.

El diácono permanente Miguel Ángel Conejo Gutiérrez era nombrado cooperador, responsable pastoral y administrador parroquial de Monfarracinos, Moreruela de los Infanzones, Cubillos y Torres del Carrizal.

Asimismo, Fernando Toribio Viñuela pasó a colaborador de la parroquia de Monfarracinos.

Arciprestazgo de Toro-La Guareña

Magno Alfonzo Villacrés Vallejo se convertía en administrador parroquial de Fuentesaúco, Cañizal, El Maderal, Olmo de la Guareña, Vallesa de la Guareña, Villaescusa y Villamor de los Escuderos.

Arciprestazgo de El Vino

Jean Jacques Ngeleji Fumiathu era nombrado moderador de la curia pastoral de las parroquias de Jambrina y Peleas de Abajo. Agustín Chillón Calvo cesa como párroco de ambas comunidades.

Sor Rosario Rodríguez Martínez, religiosa del Amor de Dios, pasaba a cooperadora, responsable pastoral y administradora parroquial de estas dos parroquias.

Arciprestazgo de Zamora-Ciudad

Millán Núñez Ossorio fue nombrado párroco de San José Obrero, responsabilidad que compaginará con sus demás cargos. Manuel San Miguel Salvador cesa como párroco de esta comunidad.

José María Diego Pascual es párroco in solidum y moderador de las parroquias de San Frontis y Carrascal.

Canción de bienvenida interpretada por los salmistas de San Frontis / JOSE LUIS FERNANDEZ

Manuel San Miguel Salvador fue nombrado párroco de María Auxiliadora y de Nuestra Señora del Pilar de Villagodio, y continuará como párroco de Moreruela. José María Diego Pascual cesa como párroco de María Auxiliadora y Nuestra Señora del Pilar.

Además, Enrique Alonso Silván figura como colaborador de las parroquias de San Juan y Santa María de la Horta, mientras que Agustín Chillón Calvo ejercerá como colaborador en San Torcuato.

Capellanes de cofradías y hermandades

Los nombramientos afectaron también al acompañamiento pastoral de varias cofradías y hermandades de la ciudad de Zamora.

Florencio Gago Rodríguez fue nombrado capellán de la Hermandad de Jesús en su Tercera Caída; César Salvador Gallego, de la Hermandad Penitencial de las Siete Palabras; Esteban Vicente Hernández, de la Real Cofradía del Santo Entierro; José María Diego Pascual, de la Cofradía de Jesús del Vía Crucis; y Enrique Alonso Silván, de la Hermandad de Penitencia del Santísimo Cristo del Amparo.

Nuevo canónigo de la Catedral

El prelado nombraba también a Millán Núñez Ossorio canónigo de la Santa Iglesia Catedral de Zamora.