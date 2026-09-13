Castilla y León avanza en el nuevo Kit de Autónomos

El nuevo Kit de Autónomos es el nombre con el que la Junta de Castilla y León ha agrupado la medidas que podrá en marcha durante esta legislatura en apoyo de los trabajadores autónomos. Entre ellas se encuentran, por ejemplo, el Bono Autónomos de 300 euros; la ampliación de Consolidacyl hasta los 24 meses; el Bono Recupera-T, para compensar las pérdidas sufridas durante los periodos de baja laboral; y el refuerzo de Relevacyl para favorecer la continuidad de negocios viables.

El consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha mantenido una reunión de trabajo con representantes de ATA Castilla y León, encabezados por su presidenta, Leticia Mingueza, en la que se han establecido líneas de futura colaboración y la voluntad compartida de continuar trabajando conjuntamente en favor de los trabajadores autónomos de la Comunidad.

El relevo generacional centró una parte importante de la reunión al constituir uno de los principales retos a los que se enfrenta el trabajo autónomo en Castilla y León, especialmente en el medio rural, donde la continuidad de muchos pequeños negocios resulta fundamental para mantener la actividad económica, el empleo y los servicios de proximidad.

La Consejería y ATA acordaron, finalmente, mantener abiertas las vías de diálogo y colaboración, dando continuidad a una relación que ambas partes consideran positiva para avanzar en medidas que respondan a las necesidades reales de los trabajadores autónomos. Los representantes de ATA trasladaron su disposición a seguir colaborando con la Junta, aportando iniciativas y propuestas que contribuyan a mejorar las políticas dirigidas al colectivo.

En la reunión, además del consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio y la presidenta de ATA Castilla y León, participaron la viceconsejera de Dinamización Industrial y Laboral, Mar Sancho Sanz; la directora general de Economía Social y Autónomos, María Dolores Borén Alfaro; el secretario general de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), José Luis Perea Blanquer; y la vicepresidenta nacional de ATA, Susana Romero.

ATA Castilla y León se constituyó en 2004 como organización asociativa de trabajadores autónomos y cuenta actualmente con más de 2.500 afiliados y presencia en las nueve provincias de la comunidad. La organización forma parte de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) y desarrolla una labor de representación, asesoramiento y defensa de los intereses de este colectivo.