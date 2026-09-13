Un Fromago bajo el sol: este es el tiempo que hará en Zamora durante la Feria Internacional del Queso

Fromago no solo trae debajo del brazo queso, también trae sol y buen tiempo. La Feria Internacional del Queso, que se inaugurará este jueves, 17 de septiembre, hasta el domingo gozará de una meteorología muy favorable para disfrutar de la programación en la calle. La previsión apunta a jornadas soleadas, con poca nubosidad y sin atisbo de agua con un ascenso progresivo de las temperaturas durante el fin de semana.

El arranque de la feria estará marcado por un ambiente suave, con cielo soleado a parcialmente nublado y temperaturas entre 11 y 26 grados. Será una jornada cómoda para recorrer los puestos, especialmente durante las horas centrales del día.

El viernes 18 se mantendrá la estabilidad, con tiempo parcialmente soleado y valores muy parecidos: mínima de 12 grados y máxima de 27. Por la mañana y a última hora hará fresco, pero el mediodía será agradable.

El fin de semana llegará con más calor. El sábado 19 se espera una jornada clara, soleada y más cálida, con temperaturas entre 12 y 30 grados. El domingo 20, último día de Fromago, el termómetro podría subir todavía más, hasta los 31 grados, con mínima de 14 y cielo soleado.

El tiempo en Zamora durante los próximos días. / Aemet

La previsión dibuja, por tanto, una feria con tiempo plenamente favorable: sin lluvia prevista, con mañanas frescas y tardes cada vez más cálidas. Quienes acudan a Fromago deberán tener en cuenta ese contraste térmico: chaqueta ligera a primera y última horas, y ropa más fresca para el mediodía, especialmente durante el sábado y el domingo.

En realidad, la temperatura es veraniega porque todavía estamos en esa estación. El solsticio astronómico en España acaba el miércoles 23 de septiembre, cuando empieza el otoño. La hora exacta del inicio del otoño será a las 02:05 horas, hora oficial peninsular, según el Observatorio Astronómico Nacional del IGN. Sin embargo, lo que quizá no sepas es que el verano meteorológico es distinto: termina siempre el 31 de agosto, porque para meteorología las estaciones se agrupan en meses completos.