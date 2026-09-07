David Gago: "En las municipales se vota a las personas, me presento para ser el alcalde de todos y que Zamora siga viva"

El primer teniente de alcalde, concejal de Promoción Económica y Protección Ciudadana y portavoz socialista en el Ayuntamiento de Zamora, David Gago, ha oficializado este lunes su candidatura para aspirar a la Alcaldía de la ciudad en las elecciones del próximo mes de mayo y lo ha hecho transmitiendo el mensaje de que quiere ser "el alcalde de todos" para que la ciudad "siga viva".

Gago ha defendido en su comparecencia ante la prensa para anunciar su candidatura que en las elecciones municipales se vota a las personas y los equipos por encima de las siglas políticas, a diferencia de lo que ocurre en unas autonómicas o en unas generales. "En el caso concreto de las ciudades estamos hablando de personas, me presento para ser el alcalde de todos y para convencer a cualquier persona que quiera que esta ciudad siga viva, que no pare, que siga transformándose", ha declarado el edil.

No ha ocultado que aspira a dar un vuelco respecto a los resultados de hace cuatro años, y que, tras la marcha del alcalde Francisco Guarido, pueda ser el nuevo máximo responsable municipal y su partido la primera fuerza política de la ciudad. Para ello, ha puesto como aval el trabajo desarrollado en la actual legislatura por los tres ediles de su grupo. "Tenemos un trabajo continuado, renovado" y de "transformación" al que quiere dar continuidad, a la vez que implementar nuevos proyectos.

Cambios notorios con un "buen tándem" en el Gobierno local

David Gago ha admitido el cambio "notable" sufrido por Zamora desde 2015 y especialmente en los últimos cuatro años en los que, al igual que hace dos mandatos, el PSOE ha gobernado con Izquierda Unida. Ha comentado que resulta "bastante notorio" que hay "cambio muy significativos" en el último mandato municipal" fruto del "buen tándem" entre IU y PSOE, que, aunque con "diferencias claras" han sabido entenderse "desde la honestidad y la lealtad".

Gago, flanqueado por Sara de la Higuera y Auxi Fernández. / José Luis Fernández

En su balance de la legislatura que concluye dentro de ocho meses, ha asegurado que han sido años "muy positivos" con un Gobierno municipal que ha tildado de unido, estable, amable y honrado. Su deseo es que en mayo, cuando se abrirá una nueva etapa tras la marcha de Guarido, se produzca "una transición entre los últimos mandatos y el futuro" y es ahí donde se ha mostrado "preparado para liderar, para seguir el testigo, para seguir impulsando la ciudad de Zamora", ha declarado.

Esa preparación la ha conseguido a través de la experiencia acumulada en los cuatro años de gobierno de la ciudad, los cuatro anteriores en la oposición y el "pisar la calle mañana, tarde y noche".

Diálogo y trapas levantadas

Su modelo de ciudad, que ha afirmado que pretende configurar "en diálogo" con sindicatos, empresarios, comerciantes, autónomos, vecinos, entidades sociales, barrios y hosteleros, es el de una Zamora que continúa progresando para ser "una ciudad viva", puntera en servicios a los ciudadanos, solidaria, inclusiva y verde. "No descansaremos para que Zamora siga siendo esa ciudad que no para de tener actividad, que sigamos viendo trapas de comercio levantándose, y que sigamos viendo las calles llenas de gente", ha señalado.

El aspirante socialista a encabezar las listas municipales en las próximas elecciones ha desvelado que contará con las dos ediles actuales de su grupo, Auxi Fernández y Sara de la Higuera, y de su programa electoral ha avanzado dos ideas: la revitalización del centro comercial en el entorno del Mercado de Abastos tras su remodelación y la dotación de nuevos servicios en el barrio de Pinilla.

Rivales en la carrera por la Alcaldía

Gago ha resaltado que es un candidato que aspira a la alcaldía voluntariamente, sin que nadie le obligue a ello, ha comentado en referencia velada, aunque sin citarla, a la candidata del PP, Elvira Velasco. Del otro rival conocido, el aspirante de IU Pablo Novo, ha indicado que es "una persona trabajadora, con la que se puede trabajar muy bien".

Salvo sorpresas de última hora que no se prevén, ya que la candidatura requiere el aval de al menos 45 militantes socialistas de la capital zamorana y nadie ha hecho ningún movimiento para impulsar una candidatura alternativa, David Gago será proclamado candidato este martes día 8 al mediodía, para iniciar a partir de ahí la carrera por el bastón de mando municipal. Una competición de fondo de la que los zamoranos decidirán el ganador el próximo 23 de mayo de 2027.