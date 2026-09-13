Los tomates alistanos, referente de calidad

Los tomates se han convertido en el broche de oro con el que San Vitero ha puesto fin a los actos festivos del fin de semana con motivo del “Cristo de Septiembre”, en los que se ha registrado una alta participación. La producción y comercialización de tomates, tanto en cantidad como en calidad, ha llegado a tierras alistanas para quedarse, convertido ya en uno de los nuevos productos agroalimentarios con más prestigio de La Raya de España y Portugal, oportunidad que ha aprovechado el Ayuntamiento de San Vitero para poner en marcha el Concurso de Tomates Alistano.

Este año participaron 22 productores de diferentes pueblos, los cuales presentaron unos magníficos ejemplares que desbordaban grandeza, sabores y colores. Javier, de Palazuelo de las Cuevas, fue el ganador del certamen con un ejemplar que pesaba 1.473 gramos. En segundo lugar quedó María José, de San Juan del Rebollar, con un tomate de 1.402 gramos; y la medalla de bronce fue para David, de San Vitero, con un tomate de 1.354 gramos.

Tras una primera y exitosa edición, la de 2025, centrada exclusivamente en poner en valor a los tomates producidos en la comarca alistana, la organización ha ampliado este año el escaparate con su vertiente hortícola para promocionar la diversidad de alimentos alistanos de proximidad. Si interesante y animado estuvo el concurso, más aún lo estuvo la degustación de los tomates alistanos que cautivaron a cuantas personas se acercaron a San Vitero: “Son un auténtico manjar, ya solo con verlos su presencia te cautiva, pero es que su sabor es inigualable, increíble, seguramente de los mejores de España”.

Frutería de Aliste, un establecimiento ubicado en Madrid un paso del Paseo de la Castellana y del estadio Santiago Bernabéu, fue uno de los pioneros en ofrecer en la capital de España los tomates producidos en tierras alistanas. Entre sus clientes: Xavi Alonso en su etapa de entrenador del Real Madrid. Ellos fueron los pioneros en abrir un mercado que hoy permite poder adquirir los manjares alistanos en fruterías de lugares tan dispares como San Sebastián, Madrid, Murcia, Valencia, País Vasco, Barcelona o Sevilla.

Nueva feria en 2027

Vanesa Mezquita, alcaldesa de San Vivero, anunciaba además la puesta en marcha para el mes de septiembre de 2027 de la Feria Hortícola y de Productos de Nuestra Tierra, que como principal novedad llegará con el I Concurso Mejor Agricultor Hortícola Zamorano en las variedades productivas de tomates (más sabrosos y grandes), sandías (más dulces y pesadas), melones (más aromático y sabor), patatas (excelencia) y cebollas (reinas del huerto).

Un nuevo evento agroalimentario que, bajo el lema “Tus hortalizas son las mejores de España”, se celebrará el día 12 de septiembre de 2027 en el Recinto Ferial del Noroeste y contará con el mismo patrocino con el que ya cuenta el actual concurso de tomates: Caja Rural de Zamora, Agro Zamora, Saboriarte y Campo Aliste, bajo la organización del Ayuntamiento de San Vitero.

El “Cristo de Septiembre” ha cerrado un intenso año romero marcado por unas multitudinarias romerías populares tanto a nivel religioso como comercia donde los alistanos y trasmontanos han vuelto a recuperar la esencia y presencia previas a la crisis sanitaria global iniciada en el 2020.

Las citas campestres transfronterizas de La Raya de España y Portugal se tomarán un respiro de seis meses para regresar ya a finales del invierno. El 13 de marzo será el Cristo de Marzo (San José) en San Vitero, pues su fecha histórica (19 de marzo) coincidirá con el Viernes de Dolores al ser la de 2027 una Semana Santa muy temprana: del 21 al 28 de marzo.