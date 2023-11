Un buen sabor de boca dejó la última edición de los premios eWoman, organizados por LA OPINÓN-EL CORREO DE ZAMORA, donde se premió a referentes femeninos, todas ellas zamoranas, que triunfan en diferentes campos, desde el periodismo internacional cubriendo conflictos en Oriente Medio, con la pluma de Nuria Tesón, hasta el aplauso a toda una trayectoria profesional, la de Pilar Moralejo, con su clientela fija desde hace décadas en el Mercado de Abastos.

El galardón al mérito deportivo se lo llevaba Laura Pedruelo, acostumbrada a sumar medallas en competiciones nacionales e internacionales, mientras que Manuela Vidal llegaba desde Aspariegos para visibilizar la importante labor de la mujer en el campo y recoger su premio de Mujer Rural.

El ejemplo de las ingenieras

Por último, también quedó demostrado que la tecnología no queda fuera del alcance de las mujeres zamoranas y la actual directora del departamento de Programas Espaciales del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), Eva Vega, alzaba el trofeo en forma de "e" que es el símbolo de estos premios, visiblemente emocionada por haber sido elegida.

Todas ellas agradecían, ante todo, el que el periódico de su tierra, la que llevan tan a gala en sus respectivas carreras profesionales, se haya acordado de ellas para premiarlas.

También de Zamora eran las ponentes que quisieron compartir con el público su experiencia laboral, la que se han labrado desde el esfuerzo personal para llegar a lo más alto en sus respectivos trabajos.

Apoyo de distintos sectores

La fuerza que han adquirido estos galardones se puede medir por el apoyo de las instituciones y empresas, puesto que este año contó con el patrocinio de CaixaBank, Iberdrola, Junta de Castilla y León, Diputación Provincial, Ayuntamiento de Zamora, Audens Food, Cobadu, Coca-Cola, Leche Gaza y Aquona además de la colaboración del Consejo Consultivo de Castilla y León.

"La educación es indispensable para el cambio"

Auxi Fernández, concejala de Igualdad: "Tomar conciencia de la existencia de diferentes tipos de violencia contra las mujeres, posicionarnos y comprometernos de forma clara y decidida en la lucha por su erradicación es un deber de las administraciones, entidades y la sociedad civil. Defender los derechos de la mujer es defender la democracia y los derechos humanos. Solo a través de la formación y la educación como herramientas necesarias para el cambio, podremos acabar con la impunidad de todas las formas de discriminación por razón de género".

"La meritocracia debe estar ligada al avance profesional"

Milvia Garfia, CaixaBank: "Lo mío ha sido un largo camino de trabajo y esfuerzo y entiendo que este recorrido tiene que estar ligado a varios conceptos, como que la formación es imprescindible, que los avances que se puedan hacer en desarrollo profesional siempre tienen que estar ligados a la meritocracia y que es importante saberse rodear de personas que te aporten. Yo quiero ser un referente y un modelo a seguir para mis hijas: ejemplo de trabajo, de esfuerzo, de actitud positiva, pero, sobre todo, enseñarles a que sean valientes en todo lo que emprendan".

"Empresas comprometidas deben respaldarnos"

Irene Sanchidrián, Iberdrola Renovables: "Cuando entré en Iberdrola, lo hice saliendo de mi zona de confort y acepté porque tienen una política basada en la igualdad de oportunidades y en el apoyo a las familias. Somos conscientes de que aún queda mucho camino por recorrer y nuestro objetivo está en llegar a que el 30% de nuestras trabajadoras tenga un puesto de responsabilidad para 2025. Animo a todas a que intenten alcanzar sus sueños, pero para ello necesitamos empresas comprometidas; así llegaremos a alcanzar una sociedad más justa y próspera".

"Para avanzar, necesitamos el apoyo de la pareja"

Lourdes Aranaz, AudensFood: "La actitud es muy importante en la carrera profesional; yo nunca me he planteado que tuviera que demostrar más por el simple hecho de ser mujer, pero en la dirección comercial, que es donde yo me muevo, todavía queda mucho por hacer y reflexionar, porque no hay muchas mujeres en posiciones destacadas. Por otro lado, compaginar tu carrera profesional con ser madre requiere una pareja que te apoye y ayude para avanzar en tu trabajo".

"Aposté por quedarme en una provincia con pocas oportunidades"

Isabel Calvo, Leche Gaza: "Soy una zamorana orgullosa de pertenecer a una zona agroalimentaria por excelencia como es Aliste, por eso decidí buscar mi futuro aquí y quedarme en esta tierra. Leche Gaza trabaja en un sector donde las mujeres representan un porcentaje minoritario, aunque vamos avanzando. Yo aposté por quedarme en una provincia donde las oportunidades son más bien escasas y quiero dar un mensaje a aquellas chicas que quieran estudiar cualquier carrera técnica: no es algo difícil o inalcanzable, con un poco de esfuerzo, seguro que consiguen lo que se propongan".

"Es imprescindible la corresponsabilidad en las tareas del hogar"

Laura Gonzalo, Cobadu: "No fueron sencillos mis comienzos en el mundo de la prevención de riesgos laborales, una chica joven rodeada de hombres, creando un departamento nuevo intentando hacer cumplir las normas. Pero con mis compañeros he compartido experiencias muy positivas y la presencia femenina en Cobadu es cada vez mayor, permitiéndole ejercer roles de responsabilidad. Hemos vivido una evolución muy positiva en el ámbito de la sociedad entre hombres y mujeres, pero ahora es imprescindible que haya corresponsabilidad en las tareas domésticas y el cuidado de los hijos".