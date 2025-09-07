La toma del cuartel Viriato de Zamora: 35 años de una gesta convertida en literatura

Le llama "El libro del Asalto al Cuartel de Zamora. 1990", aunque en realidad su autor, Francisco Molina, uno de los que vivieron en primera línea la gesta, lo define como una recopilación de 26 artículos que él mismo escribió en la prensa de la época y que, debidamente ordenados, componen un relato temporal de lo que ocurrió en aquel tiempo, desde un año antes de la toma hasta la salida después de conseguir arrancar al Ministerio de Defensa que las antiguas instalaciones militares se convirtieran en el actual Campus Viriato.

Su idea: que quien no viviera aquello, aproximadamente la mitad de la población (es decir, los que aún no habían nacido o eran demasiado pequeños para recordarlo) puedan conocer cómo sucedieron los hechos, contado además como se vivió entonces, bajo el prisma de un Molina que estaba, como muchos otros, en primera línea de los acontecimientos.

Le gustaría, eso sí, que la idea del libro saliera adelante, para contar lo que sucedió con un estilo más literario y para incluir otros muchos detalles de una movilización que unió a gentes de todas las ideologías, de diferentes partidos, de todas las edades, de todas las profesiones, amalgamó los intereses de sindicatos y empresarios y no hizo distingos, por más que un informe del Ejército dijera que "esto es cosa de Izquierda Unida" o que la presencia del entonces alcalde, Antolín Martín, en la toma fuera seguramente el elemento que impidió un desalojo exprés y por la fuerza.

En todo esto influyó un cúmulo de casualidades, un alineamiento de los astros que pocas veces se da, pero que consiguió que un cuartel abandonado sea ahora un flamante Campus, en lugar de bloques de pisos o una estructura en riesgo de derrumbe como pasó con la cárcel o las naves y terrenos de Renfe que perdieron su uso ferroviario.

Por empezar en alguna fecha nos podemos poner, siguiendo el esquema de Molina "en 1987 o así".

El cierre de cuartel deja a la ciudad sin militares, y ya entonces hay ideas, como la expuesta por José Manuel Martín Marino, de CCOO, sobre la posibilidad de que ese recinto se convirtiera en el Campus universitario de Zamora.

En 1989, cuando aparecen las termitas en el instituto Claudio Moyano y hay que llevarse a los alumnos a otra parte, ya se propone el cuartel, aunque Educación no ve adecuado ese espacio.

La ducha del alcalde Antolín Martín dio la vuelta a España / L. O. Z.

En aquel tiempo el dirigente de IU Gabriel Guijosa investigó en el Registro de la Propiedad de quién era el cuartel. Son 54.000 metros cuadrados de los cuales diez mil fueron cedidos en su día por ciudadanos y Renfe y el resto, por la ciudad en usufructo al Ministerio de Defensa, pero solo mientras hubiera en ellos un cuartel militar.

En agosto de 1989, IU desvela que una vez ha desaparecido el cuartel, los terrenos no son de Defensa, sino de Zamora. "Que le vendan lo tuyo es lo que subleva a la gente", explica Molina, quien dice que el alcalde "tiene cara de cemento armado" porque sigue la tesis de Defensa: "pagar, o reclasificar terreno para que el Ministerio gane dinero".

En la primavera de 1990 "el Ayuntamiento da pasos a favor de la tesis de Defensa que, "curiosamente, sólo pide ya el negocio de la reclasificación de terrenos a través de los 10.000 metros cuadrados que son suyos, pero mantiene secuestrados los otros 42.000 metros cuadrados".

En mayo "el alcalde, Antolín Martín del PP, va a Madrid. Un general le chorrea, y viene como un corderito. De hecho Luis Cid, del PP y presidente de la Diputación, habla ya de pedir un aval bancario. A Antolín le han reñido los militares porque había dicho que si era preciso ocuparía el cuartel. Le muestran recortes de prensa. Pero en definitiva traga".

Un joven Francisco Guarido sale del cuartel con huevos y leche. / Archivo

IU promueve movilizaciones "y la creación de una coordinadora para que la ciudad recupere lo que es suyo y anima a los dirigentes políticos a encabezar la protesta". La Coordinadora "nace con un lleno sorprendente", elige de portavoz a Ángel Bariego y consigue que el Ayuntamiento se sume a la manifestación convocada para el 30 de mayo de 1990

La concentración convocada para las 20.00 horas ante el cuartel congrega a "ríos de gente por las cuatro esquinas. Se hacen dos o tres cadenas humanas en torno al gigantesco cuartel. Son unas ocho mil personas", recuerda Molina.

"Una hora después, en medio de la calzada de Cardenal Cisneros, invadido todo por la marea humana, Bariego empieza a leer el manifiesto convenido. De repente un clamor. "¿Qué pasa?". "Dicen que Antolín ha saltado". "Pero nadie habló de saltar". "Están saltando todos, han arramblado con las puertas". "Para dentro".

A las nueve y media de la noche el patio interior del cuartel se llena de gente, Antolín y Bariego se asoman a una ventana-balconcillo y el alcalde dice: "De aquí no me voy hasta que se dé una solución satisfactoria al asunto". Se convoca una reunión urgente de la Coordinadora y toma una decisión: "Nos quedamos. No vamos a dejar que quien hasta hace un par de días no estaba por la lucha se ponga ahora las medallas", rememora Molina.

"Nació la mezcla explosiva: El pueblo y la autoridad, juntos, situación por tanto intocable. El "secuestro" de Antolín permitió que ni se les ocurriera desalojar".

El encierro une a Antolín y la Coordinadora, hay donaciones de viandas y una sensación de fuerza ciudadana que "asusta al Gobierno".

El 11 de junio "nos tienden una trampa. Se va a celebrar un pleno en el Ayuntamiento de Zamora a petición de la Coordinadora, para revocar anteriores acuerdos del Ayuntamiento sobre el tema", pero se presenta una moción modificada.

Clase de Agustín García Calvo en la Escuela de Sabiduría Popular. / Víctor

Se escoge para salir del encierro el día del pregón de San Pedro, fiesta local. "Todo ha ido bien. El Gobierno se ha puesto de rodillas. Acepta negociar con un miembro de la Coordinadora en la Mesa".

"El Poder está rabioso y no quiere que venza el pueblo. Tuvieron que surgir nuevas coordinadoras (hasta tres más). Se pintó el muro. Se empapeló todo el cuartel en plástico negro. Nació la Escuela de Sabiduría Popular. Se ocuparon las dependencias para darle uso por decenas de colectivos. Hasta que empezaron los obras en 1996".

Al final el cuartel se convirtió en Campus y aunque hubo que compensar al Ejército con parcelas urbanizables (que nunca utilizó e incluso tuvo que devolver) la lucha se considera un triunfo para Zamora, ya que la Universidad, con la inestimable ayuda de los fondos europeos pudo desarrollar en los antiguos pabellones el Campus que hoy tenemos. Y que no hay que dejar morir. Una historia que merece el libro definitivo.

