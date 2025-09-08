La advertencia para quienes se acercan a Sanabria tras el incendio de Porto

Sanabria sigue muy viva tras el incendio de Porto, tal y como recuerdan las instituciones para reactivar el turismo en la zona. Es tan importante volver a una comarca lastrada por el fuego en su temporada alta, como hacerlo con seguridad.

Son muchos los curiosos, senderistas, vecinos y foráneos que tras los incendios acuden a comprobar el daño causado por las llamas in situ y hacerse una idea de la superficie afectada. Sin embargo, el Club de Montañismo de Sanabria advierte del peligro de las turberas.

"Desde el Club de Montañismo Sanabria queremos alertar a nuestros socios y al público en general sobre los riesgos actuales en la zona tras el reciente incendio de Porto. Aunque el incendio principal se considera controlado, la Sierra de Sanabria es una zona de turberas. Esto significa que el fuego persiste en el subsuelo, ardiendo lentamente bajo la superficie de la tierra", explican.

Fuego subterráneo invisible

Por este motivo, es "fundamental" tomar precauciones al realizar cualquier actividad. Estos son algunos de los consejos ofrecidos:

No te salgas de los caminos marcados . Las zonas que parecen estar extinguidas y frías en la superficie pueden tener fuego activo bajo tierra.

. Las zonas que parecen estar extinguidas y frías en la superficie pueden tener fuego activo bajo tierra. Cuidado al pisar. Al caminar sobre áreas quemadas, corres el riesgo de que el suelo ceda bajo tus pies, provocando caídas y quemaduras graves.

"La situación del fuego subterráneo es un riesgo invisible que puede causar lesiones importantes. Te pedimos encarecidamente que extremes la precaución y respetes estas indicaciones. La seguridad de todos es nuestra máxima prioridad", expresan.