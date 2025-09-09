El influencer Cocituber confiesa cuál es su bar favorito de Zamora: "Me ha ganado"

Ir de tapas por Zamora siempre es un acierto. Lo saben los de aquí, y cada vez más también los de fuera. El influencer gastronómico Alfonso 'Cocituber', con casi medio millón de seguidores (494.000), ya se ha dejado conquistar por algunos de los pinchos más famosos de la ciudad, como la tortilla con salsa de callos del bar Chillón. "Todos me habéis dicho que tenía que venir", reconocía en un vídeo. Su reacción fue la esperada: "Brutal, muy rico" y por solo 2,70 euros incluyendo también un café. Un buen y barato desayuno para comenzar el día", resumía.

Sin embargo, no es la única tapa zamorana que ya ha catado Cocituber en sus redes sociales, dedicadas a la recomendación de bares y restaurantes. También ha probado los figones, chipirones y patatas bravas del bar Caballero. "Qué ciudades más agradables, qué a gusto, por Dios, qué tranquilidad, muy buen ambiente de tapas la zona de ahí atrás", decía en referencia a la zona de pinchos de Los Lobos. Eso sí, le ponía un pero al no tener CocaCola en algunos de los establecimientos: "La Pepsi es la Cruzcampo de los que no bebemos alcohol", comparaba.

"El bar que más me ha molado de Zamora"

Ya en el centro de la ciudad, Cocituber recalaba en el bar La Herrería (en la famosa calle de Herreros) y, a continuación, en "el bar de las faltas de ortografía", el Bayadoliz. Como explica, este pequeño bar se caracteriza a nivel ortográfico por sus faltas, tanto en su nombre como las incluidas en su carta: ganbas, halitax, chanpys, morziya.

En el plano gastronómico, su especialidad son los "cuadraos" (sándwiches), montados y sabrosas alitas de pollo. "Yo creo que es el bar que más me ha molado de toda Zamora, aparte de la comida, que estaba rica, por el rollete" confesaba en relación a la música y a las faltas de ortografía. "Está muy guay y se curra ahí, eh". "Me ha ganado ese bar", publicaba.