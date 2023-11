Fue uno de los premios en los que hubo unanimidad absoluta por parte del jurado. Nada que objetar cuando se puso sobre la mesa el nombre de Pilar Moralejo como candidata al eWoman Trayectoria Profesional by CaixaBank. Todos estuvieron de acuerdo en que esa veterana del Mercado de Abastos se merecía un reconocimiento más allá de su mostrador.

La casualidad hizo que no pudiera estar este jueves, por motivos de salud, en el salón de actos del Consejo Consultivo de Castilla y León para recoger el premio otorgado por LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA. Pero hasta allí acudieron sus tres hijos, Verónica, Enrique y Mario, para participar en este más que merecido homenaje a su madre. Fue su hija, la que le acompaña cada día en el puesto del mercado, quien subía al escenario para recoger el galardón de manos de Elisa Barrio, directora de Recursos Humanos de CaixaBank en Castilla y León.

Emocionada, tan solo acertó a decir que era "todo un orgullo" recoger este premio para su madre y que felicitaba al resto de nominadas en esta categoría. "Muchas gracias por todo", concluyó. Un poco más tranquila, tras el acto, agradecía el premio de parte de toda la familia, "porque es un reconocimiento a toda una vida", aseguraba.

Calidad en el Mercado de Abastos

Una vida dedicada a la venta de productos de primera calidad, nada menos que "carnes selectas", según reza el letrero de la carnicería Pilar Moralejo, quien desde muy joven estuvo con sus padres atendiendo a clientes. Un negocio familiar que ahora comparte con Verónica. "De ella lo he aprendido todo, sobre todo a tener paciencia, porque ella es mucho más tranquila que yo", confiesa. Y ambas aprendieron en su día del buen hacer de la abuela de una y madre de otra, doña María de las Candelas, llamada cariñosamente por su familia y amigos cercanos Maruchi.

La abuela ya vive alejada del ajetreo del mercado, pero Verónica vaticina que su madre, a pesar de sus 67 años, edad más que suficiente para disfrutar de la merecida jubilación, no seguirá el mismo camino. "Creo que mi madre no va a dejar nunca el negocio, puede que venga menos al puesto, pero allí estará. Siempre me ha dicho que el mercado tiene algo que engancha", explica. Y ella misma se ha dado cuenta de esta gran verdad.

Clientela fija

Sobre el secreto de mantener a una clientela fija, Verónica considera que está en la "buena calidad de los productos y en el tratar de tú a tú a los compradores". Unos clientes que, como los dueños del negocio, han pasado de generación en generación.

Y espera que sigan respondiendo cuando el Mercado de Abastos se remodele, unas obras que considera "muy necesarias, para adaptarse a los nuevos tiempos".

Pilar Moralejo no solo es la última mujer empresaria que queda en el Mercado de Abastos, sino que también es la madre de los dueños de la empresa Moralejo Selección, dedicada a la venta de carnes a todo el mundo. Mario y Enrique Oliveira han aprendido de ella esa pasión por el trabajo. "Este premio lo tiene más que merecido, porque se lo ha trabajado mucho y a nosotros nos ha sabido inculcar la cultura del esfuerzo. Creo que es algo bueno, aparte de que nos guste mucho este negocio", afirma Mario, quien recuerdo los comienzos de su madre, cuando ellos eran todavía pequeños y llegaron desde Salamanca.

"Mi madre se puso a trabajar en el mercado con mis abuelos y tenía tiempo para cuidarnos a nosotros también", subraya. Y es que, con tan solo 21 años, había formado la gran familia Oliveira Moralejo que ahora celebra este premio en reconocimiento a toda su trayectoria profesional.