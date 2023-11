Cobadu será otra de las empresas presentes este próximo 23 de noviembre en la nueva edición del evento eWoman, que organiza LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, y que tendrá lugar en el Consejo Consultivo de Castilla y León. Representando a la cooperativa estará Laura Gonzalo, licenciada en Ciencias Ambientales y experta en Prevención de Riesgos Laborales, encargándose de esta área desde hace seis años en Cobadu.

–¿Cada vez es más sencillo encontrarse a mujeres en altos puestos de responsabilidad de las empresas, como es su caso?

–En cuanto a la presencia de mujeres en altos cargos, creo que es una tendencia creciente. Aunque aún hay desafíos, desde mi primera incorporación al mundo laboral hasta la actualidad, he sentido un cambio positivo y un mayor reconocimiento hacia las mujeres con roles de responsabilidad.

–¿Encuentra en puestos similares al suyo a mujeres o se codea más con hombres en su día a día?

–Hoy en día hay muchas mujeres técnicas de prevención y también de medio ambiente. Yo cursé la primera promoción de Ciencias Ambientales y ya en la facultad éramos más mujeres que hombres en clase. Aunque no se trate de una profesión mayoritariamente ocupada por mujeres, sí se puede afirmar que no existe diferencia de géneros con respecto a otros empleos.

Diferencias de género en prevención

–Es responsable de Prevención de Riesgos Laborales en la empresa, ¿se tiene en cuenta las diferencias entre hombres y mujeres a la hora de elaborar estos protocolos de protección?

–Es importante señalar que la salud de hombres y mujeres es diferente debido a razones biológicas, pero también sociales. No podemos olvidar que las mujeres trabajadoras tenemos una serie de características que no tienen los hombres, asociadas a la propia constitución física, como puede ser la fuerza, la estatura o el tamaño. También nuestra realidad biológica diferencial, relacionada con la fertilidad y maternidad y consiguientes embarazos y partos. Sin embargo, el papel que la mujer ha desempeñado a lo largo de la historia en la sociedad, ese rol social que hemos heredado de gestoras del hogar y cuidadoras influye en la salud de las trabajadoras como factor psicosocial. Conscientes de estas diferencias, la integración de la perspectiva de género en la prevención de riesgos laborales es necesaria. En estos momentos, estamos en un proceso de cambio, adaptación y aprendizaje. La existencia de protocolos ya es un hecho, pero lo complejo es implantarlos y mantenerlos al día.

–¿Están cada vez más concienciados los trabajadores de que la prevención es esencial para desarrollar su labor con total seguridad?

–El éxito en prevención depende directamente de la actitud y el comportamiento de los trabajadores. A lo largo de mi carrera profesional he podido comprobar que no existe una receta magistral que modifique inmediatamente la conducta humana. Inculcar la cultura preventiva en el trabajo no es algo teórico, sino que se trata de un aprendizaje social, en el que se necesita la implicación de la empresa y de los trabajadores, a todos los niveles. Desde mis comienzos en Cobadu, en términos generales, la mejora tanto en prevención de riesgos laborales como en gestión ambiental ha sido exponencial. Empecé yo sola con la creación del departamento de prevención y medio ambiente y, a fecha de hoy, no sólo somos mi compañera y yo quienes tenemos presentes estas cuestiones en nuestro día a día. No obstante, queda mucho trabajo por hacer y seguiremos esforzándonos por la mejora continua.

–¿Es más complicado, siendo mujer, que acepten las normas de prevención?

–Como indico anteriormente, la aceptación de las normas no es cuestión de género, sino de cultura, es algo educacional. Sin embargo, cuando intentas cambiar la forma de trabajo de un compañero por otra forma distinta más segura, no siempre es bien aceptado y se puede entrar en conflicto.

Un mundo de hombres

–¿Cada vez hay más mujeres en el sector agrícola y ganadero, con los que trabaja Cobadu, o aún es un mundo muy masculinizado?

–El sector agrícola y ganadero es uno de los sectores tradicionalmente masculinizados, donde la diferencia de género es muy notable, más aún cuando muchas de las agricultoras o ganaderas trabajaban en el campo sin desatender las obligaciones domésticas y familiares, a la sombra de los hombres titulares del negocio. Afortunadamente, en la actualidad ya se reconocen los derechos de las mujeres en el sector agrario y existen cada vez más trabajadoras y emprendedoras en el medio rural. Es crucial fomentar la diversidad en este sentido.

–¿Qué le parecen este tipo de eventos que ponen en el centro a la mujer?

–Eventos que destacan el papel de la mujer son positivos, ya que visibilizan el éxito de trabajadoras, promoviendo la igualdad entre hombres y mujeres.

–¿Qué mensaje quiere dar con su ponencia en eWoman?

–Que la perspectiva de género es necesaria dentro de la gestión de prevención en la empresa. Que en estos momentos estamos en un periodo de cambios, aprendizaje y adaptación y que lo importante es mejorar cada día e implantar la cultura de la igualdad entre hombres y mujeres.