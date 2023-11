Nacida en Valladolid, aunque habiendo vivido diez años en San Sebastián —licenciada en Derecho— y tras varias experiencias internacionales en Italia, Inglaterra y Chile, comenzó su carrera profesional en España, dentro del sector de las energías renovables en el año 2018, concretamente en el departamento de Operación y Mantenimiento de Siemens Gamesa, en la localidad vallisoletana de Medina del Campo. Posteriormente, en el año 2019 entró a formar parte del departamento Legal en WPD Wind Investment S.L., empresa localizada en Valladolid que instaló en las inmediaciones de La Mudarra 200 megavatios eólicos. Finalmente, a principios del año 2022 entró a formar parte del equipo de Iberdrola Renovables desde su oficina en la capital vallisoletana, como directora de proyectos renovables para Castilla y León. Irene Sanchidrián representará a la compañía en el evento eWoman, organizado por LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA este jueves, 23 de noviembre.

–¿Qué mensaje pretende transmitir en la VIII edición de eWoman?

–Me gustaría compartir en este evento que sirve de altavoz para mostrar los casos de éxito de las mujeres que han destacado por su trayectoria profesional, que las mujeres aportan valor a las empresas y a la sociedad, que es un derecho y también una obligación seguir trabajando todos juntos por la igualdad de oportunidades como una pieza clave para conformar una sociedad más próspera, más justa y libre. El evento eWoman es un canal extraordinario para poner voz y visibilizar a la mujer en su entorno profesional y reconocer sus éxitos, pero también sus fracasos como parte fundamental del éxito a largo plazo. Las mujeres estamos sobradamente preparadas y tenemos que contribuir a impulsar, empoderar y promover el talento femenino con el objetivo de alcanzar la igualdad y fomentar oportunidades de desarrollo profesional a mujeres que quieran llegar a ocupar puestos directivos. Las trayectorias de todas aquellas mujeres con inquietudes y espíritu de superación, capaces de asumir liderazgo y responsabilidades sin que se tenga en cuenta su sexo o situación familiar tienen que ser visibilizadas para que sirvan de ejemplo a la sociedad, y sobre todo a las niñas y jóvenes, para educar en igualdad. Necesitamos mujeres en puestos más visibles para inspirar y aumentar la ambición profesional de las más pequeñas. El entender desde pequeñas que no existen límites a sus sueños es importante para que las mujeres crezcan sabiendo que pueden llegar a las mismas responsabilidades que un hombre y que pueden ser astrofísicas o pilotos de caza. Además, aprovecharé la ocasión para dar a conocer la empresa en la que trabajo, Iberdrola como modelo de compañía comprometida con la mujer que me ha permito conciliar vida laboral y familiar, y la igualdad de oportunidades profesionales que me está permitiendo alcanzar mis metas personales y profesionales sin tener que renunciar a nada.

–¿Ha encontrado mayores dificultades en su desempeño laboral por el simple hecho de ser mujer? ¿En qué consiste su labor en la compañía?

–No he encontrado a lo largo de mi experiencia dificultades por el hecho de ser mujer, a pesar de trabajar en el sector energético, que tradicionalmente ha estado conformado por más hombres que mujeres. Tengo la suerte de formar parte de una empresa en la que la igualdad y la ausencia de discriminación de cualquier tipo son una realidad a todos los niveles y en todos los puestos de trabajo. De hecho, lo que más me sedujo a la hora de dar el salto y entrar a formar parte de Iberdrola, además de por los motivos que parecen obvios, eran las facilidades que desde la empresa te brindaban para poder compatibilizar la vida profesional con la personal y familiar. Cuando tomé la decisión de incorporarme como directora de proyectos, mi hijo Marco tenía apenas un año, y junto con lo desafiante del proyecto donde me embarcaba, la decisión de salir de la "zona de confort" no era sencilla pero no pude negarme, Iberdrola me ofreció la seguridad que necesitaba y beneficios como la jornada flexible, imprescindible para compatibilizar mi labor de madre con el éxito de mi carrera profesional.

Dirección de proyectos eólicos y fotovoltaicos

–¿Qué puede explicar de su puesto de trabajo?

–El puesto que ocupo en la actualidad consiste en la dirección de proyectos eólicos y fotovoltaicos en Castilla y León. En concreto, me encargo de promover proyectos de generación de energías renovables en Palencia, donde construimos 400MW verdes mediante la instalación de dos instalaciones fotovoltaicas; en Burgos, donde actualmente se encuentran en tramitación 240MW eólicos; en Valladolid donde se están tramitando 100MW a través de dos plantas fotovoltaicas híbridas y en Segovia donde se tramitan 500MW solares. Mi labor fundamental es tramitar y obtener por parte de la administración competente todas las autorizaciones preceptivas para la puesta en marcha de las instalaciones, es decir, obtención de los permisos por parte de Industria, Medio Ambiente, de todos los Ayuntamientos por donde discurren las infraestructuras, permisos de Confederación Hidrográfica, ADIF, Carreteras, Diputación, Patrimonio Cultural y Natural, así como de otros organismos y particulares, además de coordinar la ejecución de las obras con el fin de que se materialice el proyecto en el tiempo y forma establecido. Para ello, desde la dirección de proyectos se coordinan los diferentes departamentos de la empresa: de análisis de recurso eólico y solar, terrenos, acceso y conexión, construcción, medio ambiente, ingeniería, planificación hasta la energización de las infraestructuras y la entrada en operación comercial, que es cuando se hace el traspaso del proyecto al Departamento de O&M. Para alcanzar el éxito del proyecto se realiza un exhaustivo control de los expedientes que se encuentran en tramitación dentro de las Administraciones, todo ello acompañado de visitas al emplazamiento para garantizar la buena marcha del proyecto en aras de la consecución de los hitos marcados por la normativa de aplicación y de los establecidos por la compañía. Para todas estas funciones tengo la suerte de formar parte de un numeroso equipo de profesionales. Ser mujer nunca ha supuesto un reto, somos todos compañeros que trabajamos con un mismo fin, con la ilusión de luchar por unos objetivos comunes y el reto de contribuir al desarrollo de nuestra región, a frenar el consumo de combustibles fósiles, contribuyendo a evitar el cambio climático y avanzar hacia la transición energética. Iberdrola es una empresa donde hombres y mujeres cuentan con las mismas oportunidades y posibilidades de desarrollo. Estoy compaginando una apasionante carrera profesional con una vida familiar plena, siempre he recibido el apoyo de la compañía para poder conciliar ambas dimensiones de mi vida. No lo necesito, pero podría acogerme a una reducción de jornada para el cuidado de mi hijo. Creo que esta es una de las políticas de conciliación más eficaces con las que cuenta Iberdrola y que contribuye sin duda al bienestar y a la felicidad de las familias. Mi trayectoria es un ejemplo claro de que una mujer puede desempeñar con éxito puestos de responsabilidad sin renunciar a la maternidad ni al cuidado de su familia. e-Woman es una excelente oportunidad para visibilizar mi experiencia y que cada vez más y más empresas se animen a implantar políticas reales y efectivas de conciliación, como lleva haciendo Iberdrola desde hace ya muchos años.

–¿Considera que están siendo las grandes empresas, como es el caso de Iberdrola, pioneras en la captación de talento independientemente de cuestiones de género?

–Las políticas de igualdad no creo que dependan del tamaño de la empresa, pero debemos dar ejemplo por el impacto social que generamos las grandes compañías. Fomentar una representación equilibrada entre hombres y mujeres es uno de los principios básicos del grupo. Iberdrola es una empresa referente del Ibex 35 en presencia de mujeres en el máximo órgano de gestión del grupo —con un 43% de consejeras—, lo que da muestra de nuestro compromiso global con la igualdad de género.

Sobre desigualdad de género

–¿Qué política tiene Iberdrola respecto a evitar desigualdades de género?

–Las empresas tenemos una responsabilidad para sensibilizar y concienciar sobre la importancia de la igualdad de género que debe ser una realidad dentro de la compañía. En Iberdrola, mantenemos una apuesta firme por los profesionales y equipos como una de las claves de nuestro éxito y tratamos de generar un marco favorable de relaciones, basado en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. La compañía cuenta con una Política de Igualdad de Oportunidades y Conciliación y desarrolla numerosas iniciativas corporativas para la conciliación laboral y familiar, con el fin de incrementar la presencia femenina en el sector energético y potenciar el desarrollo integral de todas las empleadas.

–Iberdrola apuesta por el empleo femenino. ¿Qué cifras manejan al respecto?

–En los últimos años, se ha ido incrementando el número de mujeres en la plantilla de Iberdrola hasta llegar al 24% a cierre de 2022, que ocupan el 26% de los puestos de relevancia, directoras y jefes de departamento. Aunque los progresos llevados a cabo hasta ahora son importantes, nuestro objetivo es seguir avanzando hasta consolidarnos como un referente internacional en igualdad, tanto dentro como fuera de la compañía. Para 2025, Iberdrola se ha fijado el objetivo de alcanzar un 30% de mujeres en puestos directivos, elevándolo hasta el 35% en 2030, así como de mantener la igualdad salarial. Vivimos en un contexto social en el que las mujeres son minoritarias en el ámbito de las ingenierías y las carreras técnicas. En carreras de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM), sólo alrededor del 30% de los estudiantes son mujeres. Y esta realidad limita su presencia laboral en sectores tecnológicos e industriales. En Iberdrola en estos últimos ocho años hemos registrado avances significativos en este ámbito, con un incremento en un 50% del número de mujeres en puestos de liderazgo senior pese a tratarse tradicionalmente de un sector con reducida presencia de mujeres. Sabemos que aún queda mucho camino por recorrer, pero también somos conscientes de nuestro potencial para influir activamente en nuestro entorno y contribuir a generar un verdadero cambio para crear una sociedad más justa y diversa.

Apoyo al deporte femenino

–El apoyo al deporte femenino es una de las máximas de Iberdrola en los últimos años. ¿Cree en esta fórmula como un buen camino para lograr esa deseada igualdad?

–Hace más de dos décadas, Iberdrola abrió el camino hacia las energías limpias y dio los primeros pasos hacia un modelo energético más sostenible y responsable. Ahora, la compañía también abre el camino de la igualdad a través del deporte, convirtiéndose en el principal impulsor del deporte practicado por mujeres, colaborando con un total de 32 federaciones femeninas y logrando apoyar a más de 600.000 deportistas, lo que significa que apoyamos a 2 de cada 3 mujeres federadas, aunque el apoyo indirecto es mucho mayor y alcanza a muchas más mujeres y niñas que practican deporte de base. Este año, la cuarta edición de los Premios Supera, que reconocen los mejores proyectos en favor de la igualdad de género y la excelencia de la mujer a través de la práctica deportiva, ha recibido un total de 868 candidaturas. El Jurado de Honor, que tendrá que seleccionar los proyectos ganadores, está compuesto por Ona Carbonell, Amanda Sampedro, Carolina Marín, Javier Fernández, Jesús Carballo, Manu Carreño, Marta Arce, Paloma del Río, Sandra Sánchez, Silvia Navarro, Teresa Perales, Susanna Griso, Sonsoles Ónega, Eli Pinedo y Vicente del Bosque. Asimismo, seguiremos apoyando a nuestras embajadoras, que ya tenemos 27, y vamos a continuar trabajando para visibilizar el deporte femenino. Nuestro reto más ambicioso es introducir el deporte femenino en los hogares y contribuir a aumentar la visibilidad de las mujeres que practican deporte, sus logros y su manera de conseguir estos logros para fomentar la creación de nuevos referentes en la sociedad.