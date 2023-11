Directora del departamento de Programas Espaciales del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), galardonada con la Medalla al Mérito Aeronáutico y jefa del proyecto de lanzamiento de PAZ al espacio, el primer satélite español de observación de la Tierra en tecnología de radar, Eva Vega Carrasco recogía su premio eWoman JCYL Mujer y Tecnología visiblemente emocionada y asegurando que —pese a su abultado currículo profesional— era un galardón que no se merecía, porque lo único que había hecho en su vida era "trabajar en lo que más me gusta". Esta zamorana es todo un ejemplo para aquellos jóvenes que sueñan con poder algún día dedicarse a alguna carrera STEM.

–¿Qué ha significado este reconocimiento de sus paisanos a su meritoria carrera profesional en el ámbito de la tecnología?

–Venir a Zamora para que te den un premio es realmente emocionante. Sobre todo, porque, sinceramente, no considero que tenga una trayectoria profesional nada excepcional. Lo que he hecho en mi vida, simplemente, es lo que me han enseñado desde que era pequeña en mi casa: trabajar. Eso sí, con mucho entusiasmo, porque, además, trabajo en algo que realmente me gusta, con lo cual es un premio a la fortuna que tengo de tener un trabajo en el que disfruto cada día.

–¿Cree que haber alcanzado la dirección del departamento de Programas Espaciales del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) es un claro ejemplo de que la mujer se está abriendo camino en este mundo?

–Conseguir este cargo es algo complicado si se tiene en cuenta que en el INTA trabajan 1.500 personas y, a nivel directivo, solo es un grupo reducido. Tiene su dificultad, pero llegar hasta aquí ha sido por un cúmulo de factores. Tienes que estar en el lugar indicado y demostrar cierta capacidad. La palabra suerte es necesaria en la vida para todo, pero también en la trayectoria profesional. Yo, personalmente, estoy muy contenta y disfruto mucho de mi puesto y de mi trabajo, por lo que estoy muy satisfecha.

–¿Puede que el que una mujer esté en lo más alto del INTA es una prueba irrefutable de que el género está superando muchas barreras profesionales?

–Al final es un poco la incorporación natural de la mujer al mundo profesional. Hemos empezado desde muy abajo, pero todavía tenemos que seguir subiendo escaleras y continuar rompiendo algunos techos que siguen ahí, sobre nuestras cabezas. Pero también quiero reseñar que disfrutamos de algunas ventajas por el simple hecho de ser mujer. Yo mismamente noto que la gente me trata de forma diferentes en algunas ocasiones. Profesionalmente igual todavía tenemos mucho que avanzar, pero estamos por el buen camino.

–¿Cómo definiría la situación de España en materia aeroespacial?

–España está bien posicionada. El mundo espacial es relativamente pequeño, porque no es un sector muy grande, pero sí muy fuerte y muy estable. Por ejemplo, es el único sector que ha crecido durante la pandemia y que sigue creciendo a buen ritmo. En España hay grandes compañías con grandes tecnologías y profesionales. Así que considero que podemos estar orgullosos y que, además, vamos hacia arriba.

–¿En qué proyectos se está trabajando ahora mismo desde el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial?

–Ahora el sector espacial está en plena ebullición. Por una parte, en el ámbito de Defensa el espacio ha pasado a considerarse como el quinto dominio. De hecho, el Ejército del Aire también lo es ya del Espacio, así que ha entrado con mucha fuerza. En la parte más civil, existen muchos proyectos y financiación para grandes programas en los años venideros, con perspectivas enormes en temas como la observación de la Tierra, en posicionamiento con los Galileo o en comunicaciones seguras, con un gran programa europeo y también programas nacionales. El sector tiene muchos proyectos y nosotros intentaremos aportar en ellos lo que podamos.

–¿Es un sector que cuenta con el apoyo necesario por parte de los gobiernos?

–El sector espacial tiene la fortuna de ser muy necesario institucionalmente, por lo tanto, tiene mucho apoyo, tanto gubernamental como europeo. Está muy soportado y, además, hay que añadir que ahora está entrando también la iniciativa privada, como ocurrió con Elon Musk en Estados Unidos.

–¿Qué mensaje le daría a aquellos niños y niñas que ahora mismo están soñando con dedicarse en un futuro al espacio de manera profesional?

–Les diría que, sin duda, si le gusta, vayan a por ello. No son carreras más complicadas que cualquier otra. Y además añado que, profesionalmente, después se vuelve mucho más apasionante. Yo disfruto cada día yendo a trabajar, soy una apasionada de mi trabajo y creo que eso en la vida hay que luchar por conseguirlo.