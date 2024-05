Un paciente zamorano: "Pido otro oncólogo y me denuncian por conflictivo"

Un zamorano diagnosticado de cáncer denuncia que se le viene denegando el cambio de oncólogo desde julio de 2022, a pesar de solicitarlo en Atención al Paciente, "están violando mis derechos como paciente porque, si en Zamora no pueden por motivos de reajuste de plantilla, como ha respondido la Gerencia del Sacyl, pueden derivarme a un centro de referencia, a Salamanca".

Pero no lo hacen, insiste, a pesar de sus escritos en el servicio indicado que han terminado por costarle "denuncias como paciente conflictivo" por parte del facultativo que le viene atendiendo. Acción/reacción, interpreta el enfermo oncológico, que sostiene que esas denuncias llegaron en cuanto acudió a Atención al Paciente. Y se han traducido en la imposición de multas en vía administrativa de 300 euros "porque este oncólogo que me trata dice que le agredo verbalmente". Disposiciones contra las que este paciente del servicio de Oncología del Complejo Asistencial de Zamora está dispuesto a luchar, de hecho ya recurridas y a la espera de una respuesta.

"Está en juego mi salud mental"

"Está en juego mi salud mental, necesito asistencia psíquica porque me siento con angustia, estrés, ansiedad cada vez que tengo que acudir al especialista que me trata actualmente", declara en un visible estado de nerviosismo que delata la "falta de empatía que siento con este oncólogo", una situación insostenible cuando la relación de confianza está rota, subraya.

"Quiero cambiar de especialista porque no me da seguridad ni confianza", manifiesta con inquietud cuando relata su experiencia personal con este facultativo. El , y porque todo ciudadano tiene derecho a cambiar de médico. Solo pido empatía", reitera varias veces a lo largo de la conversación desesperado porque afirma que le han llegado a pedir que cambie de hospital, "que me deriven ellos a otro, que es el protocolo a seguir".

"Tengo miedo a represalias"

Insiste, desde el anonimato para evitar empeorar su situación porque "tengo miedo a represalias", en que "mi enfermedad requiere un seguimiento especial, cosa que no veo por parte de este profesional", lo que le genera esa falta de confianza y seguridad. En la actualidad, lleva un año con un tratamiento de mantenimiento, tras otro de seis meses, "la enfermedad está controlada", indica.

Este zamorano está dispuesto a llegar hasta donde sea preciso para conseguir un oncólogo u oncóloga con quien resolver sus dudas, conversar sobre la evolución de su grave enfermedad, sus secuelas y tratamiento, un "privilegio" de que sí disfrutó al inicio de este proceloso camino que está recorriendo desde que le diagnosticaron.

En cuanto a las multas a las que se enfrenta por presunta agresión verbal, niega la mayor para lo que se remite a su trayectoria profesional antes de que le detectaran el cáncer, "puedes preguntar a mi entorno, en mi trabajo. Nunca he tenido problemas y estuve 17 años en el mismo empleo de cara al público". El zamorano, al ser preguntado si todo puede deberse a que tenga problemas para socializar, afirma que "no tengo ninguna dificultad, en mi trabajo visitaba a personas todos los días y nunca he tenido un problema con nadie, o una queja de alguien, puedes preguntar", zanja para insistir en que se ha vulnerado un derecho y nadie responde de ello.

