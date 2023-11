Después de varias nominaciones en los premios eWoman, Laura Pedruelo subía al escenario del salón de actos del Consejo Consultivo de Castilla y León para recoger su más que merecido galardón al Mérito Deportivo, avalado por una excelente carrera profesional en el piragüismo, un deporte que, según ella misma confiesa, le conquistó cuando cogió por primera vez la pala con tan solo ocho años. El río Duero le ha visto esforzarse año tras año y las medallas son ya una constante en su trayectoria deportiva.

–Está más que acostumbrada a subir al podio para recoger una medalla en diferentes competiciones, tanto nacionales como internacionales, pero ¿qué tiene de diferente este reconocimiento de eWoman?

– La verdad es que para mí es un premio muy importante. Ya llevo unos años acudiendo como nominada y por fin he sido premiada. Además, se trata de unos premios que engloba a muchos sectores de distintos ámbitos, por lo que considero que es una característica que hace todavía más bonito este evento. Es una manera de conocer a mujeres de otros sectores totalmente diferentes al tuyo, como pueda ser la ingeniería o el mundo empresarial. Una forma de darse cuenta, además, de que hay mujeres zamoranas muy importantes en distintos sitios

–¿Cómo es llevar el nombre de Zamora fuera de aquí, con cada competición en la que ha participado durante todos estos años?

–Siempre me he sentido muy orgullosa de ser zamorana y siempre he llevado el nombre de Zamora fuera. Además, dentro del mundo deportivo, el piragüismo siempre ha estado muy vinculado a nuestra ciudad. La gente conoce Zamora por este deporte, sin duda. Zamora es piragüismo y piragüismo es Zamora. Personalmente, es todo un orgullo estar en una tierra que siempre ha sido la cuna del piragüismo.

Remar me ha ayudado mucho, tanto a nivel personal como profesional

–Y siempre con una buena cantera, además.

–Ahora estamos intentando que así sea, que se continúe con esta tradición deportiva. Pero la verdad es que, en la actualidad, falta motivación en este sentido. Estamos en una época en la que quizá se necesite incentivar a los niños a hacer más deporte. No podemos echar a perder ese significado tan arraigado para la ciudad con el piragüismo.

–En su caso particular, ¿cómo comenzó con este deporte?

–Era algo así como una tradición familiar, en cierto sentido. Mi tío, José Toribio, también hacía piragüismo y estuvo en el equipo nacional, además de ser ganador del Sella, que es una prueba muy importante en este deporte. Yo empecé con tan solo ocho años junto con mi hermano, así que lo podemos considerar como un deporte familiar. De hecho, ahora también lo practican mis primos e incluso mi sobrino, que acaba de empezar. Está claro que es algo que llevamos en la sangre.

–¿Y cómo recuerda ese salto a la competición? ¿Fue algo premeditado o casual?

–Creo que fue algo que llegó sin pensarlo. Fue un deporte que me entusiasmó desde el principio, porque iba de la mano de mi hermano. Lo que empezó como un juego al final se convirtió en competición. Lo que une este deporte, el compañerismo que existe, esa alegría de entrenar con los compañeros y la disciplina que hay son aspectos que me gustaron mucho desde el principio... ¡y aquí continúo 25 años después!

Ahora mismo me siento en mi mejor momento deportivo

–Echando la vista atrás y viendo en qué persona se ha convertido, ¿qué cree que le ha aportado el practicar deporte desde que era una niña?

–Creo que lo que da el deporte, fundamentalmente, son valores y principios que son esenciales, que se te quedan grabados si los conoces desde que eras niño, como el aprender que si tú trabajas los resultados salen, el asimilar que no hay que venirse abajo cuando no sale una competición como esperas. Yo creo que a mí me ha ayudado mucho también a nivel personal y profesional y considero que todo lo que he logrado se lo debo al deporte, que soy lo que he alcanzado ahora mismo por el piragüismo que llevo entrenando toda la vida. Por eso animo a la gente a que realice deporte, porque fomenta valores que, sin ellos, no sería posible un trabajo y una disciplina, junto a otros valores como el compromiso o el compañerismo, aspectos bastante importantes para luego saber llevarlos fuera del deporte a otros ámbitos de la vida.

–Con más de dos décadas de carrera deportiva a sus espaldas, ¿considera que todavía le queda por demostrar algo más en el mundo profesional?

–Hace tiempo, a partir de los treinta años parecía que tu vida deportiva empezaba a bajar, pero es verdad que llevo unos cuantos años en los que disfruto mucho más el deporte, que lo valoro más, que me da mucho más. Realmente, ahora mismo me siento en mi mejor momento deportivo, así que no veo un adiós todavía, es algo que está lejano. Además, este es año olímpico y y es muy importante para nosotros, nos jugamos una plaza, así que tenemos la vista puesta en los Juegos de París. De no lograrlo, habrá que continuar compitiendo para podernos clasificar tanto a nivel europeo como mundial e intentar seguir siendo las mejores de España.