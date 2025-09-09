San Vitero exalta el "oro rojo" de Aliste con la I Feria del Tomate

Como una exaltación del "oro rojo" presenta el Ayuntamiento de San Vitero la celebración de la I Feria del Tomate de Aliste, este domingo 14 de septiembre.

"Esta primera edición tiene como principal objetivo destacar la importancia de un producto que no es solo un alimento, sino una verdadera fuente de riqueza y dinamización para la comarca" apunta la alcaldesa de San Vitero, Vanessa Mezquita.

El tomate alistano, conocido por su sabor y calidad inigualables, es un motor económico que genera empleo, tanto directo como indirecto, durante más de seis meses al año. "Con esta feria, queremos poner en valor el arduo trabajo de los agricultores locales y el potencial de este cultivo para fortalecer la economía rural y asentar población en el territorio".

Feria del Tomate de Aliste / LOZ

Programa

10:30 h - Exposición Fotográfica: Un recorrido visual por el cultivo del tomate en Aliste, mostrando su importancia.

12:00 h - Mesa Redonda “El futuro del Oro Rojo Alistano”: Expertos y productores debatirán sobre los desafíos y oportunidades del cultivo del tomate en la región, analizando estrategias para su crecimiento y sostenibilidad.

13:00 h - Cata Maridaje: Una experiencia sensorial única donde se podrá degustar el exquisito tomate alistano en un maridaje perfecto con vino de la Bodega La Mela, bodega de la localidad de Sejas de Aliste y miel local.

14:30 h - Concurso al Rey del Tomate Alistano: Se premiará al tomate más grande, rindiendo homenaje a la generosidad de nuestra tierra.

Desde el Ayuntamiento de San Vitero se invita "a todos los vecinos y visitantes a unirse a esta primera feria, que marca un antes y un después en la promoción de nuestro producto estrella. Es una oportunidad para celebrar nuestra identidad, apoyar a nuestros agricultores y disfrutar de la calidad inigualable del tomate de Aliste. ¡Ven a descubrir el sabor de nuestra tierra!".

Feria de la Trashumancia

El municipio de San Vitero conmemorará también una década de tradición, cultura y patrimonio con la celebración del X Aniversario de la Feria Transfronteriza del Pastor y la Trashumancia.

Este evento, que tendrá lugar los días 13 y 14 septiembre, no solo celebra la historia y las raíces de la región, sino que también busca destacar la vital importancia de un sector que, año tras año, enfrenta desafíos significativos y se encuentra en un preocupante proceso de decadencia.

Desde sus inicios, esta feria ha sido un punto de encuentro esencial para pastores, ganaderos y amantes de la naturaleza de ambos lados de la frontera. Su objetivo principal es preservar y promover un estilo de vida que es pilar fundamental de nuestro patrimonio cultural y natural. El pastoreo y la trashumancia son prácticas ancestrales que han moldeado nuestro paisaje, nuestra gastronomía y nuestra identidad.

El Ayuntamiento de San Vitero, consciente de esta realidad, ha redoblado sus esfuerzos para que esta edición sea un homenaje al arduo trabajo de los pastores. Por este motivo, el Ayuntamiento se ha propuesto reconocer su dedicación y el valioso papel que desempeñan en el mantenimiento de los ecosistemas y en la producción de alimentos de alta calidad. Así, "la feria es una oportunidad única para reivindicar este oficio, que no es solo una profesión, sino una forma de vida ligada a la tierra".