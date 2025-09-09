Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La negativa de Vox a que Zamora se hermane con una ciudad palestina con un 80% de católicos

El hermanamiento con Beit-Jala se ha aprobado en el pleno de este martes con los votos de IU, PSOE y Zamora Sí y la abstención del PP

Pleno del Ayuntamiento de Zamora de este martes en el que se ha acordado el hermanamiento.

Alberto Ferreras

Zamora ya está oficialmente hermanada con la ciudad palestina de Beit-Jala. Ese hermanamiento se ha formalizado en el pleno ordinario celebrado este martes en el Ayuntamiento de Zamora y pese al rechazo de Vox, cuyos dos concejales, han votado en contra de hermanarse con una ciudad palestina que está sufriendo el asedio de Israel y en la que, según ha recordado el equipo de Gobierno municipal, el 80% de su población es católica.

El hermanamiento con Beit-Jala, una ciudad de unos 17.000 habitantes que tenía en el turismo y en la producción vitivinícola dos de sus bases económicas, es a la vez una forma de expresar la solidaridad de Zamora con el pueblo palestino, tal y como ha recordado el concejal del equipo de Gobierno Diego Bernardo. Se trata de una localidad que colinda con la ciudad de Belén y que, además de ser eminentemente católica y contar con cinco iglesias, ha visto disminuido su territorio de unos 14,5 kilómetros cuadrados a poco más de cuatro por los asentamientos judíos.

El hermanamiento se ha rubricado con el apoyo de los concejales de IU y PSOE del equipo de Gobierno, así como de los ediles de Zamora Sí, la abstención de los concejales del Grupo Popular, y el voto en contra de los dos ediles de Vox.

