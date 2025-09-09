La negativa de Vox a que Zamora se hermane con una ciudad palestina con un 80% de católicos
El hermanamiento con Beit-Jala se ha aprobado en el pleno de este martes con los votos de IU, PSOE y Zamora Sí y la abstención del PP
Zamora ya está oficialmente hermanada con la ciudad palestina de Beit-Jala. Ese hermanamiento se ha formalizado en el pleno ordinario celebrado este martes en el Ayuntamiento de Zamora y pese al rechazo de Vox, cuyos dos concejales, han votado en contra de hermanarse con una ciudad palestina que está sufriendo el asedio de Israel y en la que, según ha recordado el equipo de Gobierno municipal, el 80% de su población es católica.
El hermanamiento con Beit-Jala, una ciudad de unos 17.000 habitantes que tenía en el turismo y en la producción vitivinícola dos de sus bases económicas, es a la vez una forma de expresar la solidaridad de Zamora con el pueblo palestino, tal y como ha recordado el concejal del equipo de Gobierno Diego Bernardo. Se trata de una localidad que colinda con la ciudad de Belén y que, además de ser eminentemente católica y contar con cinco iglesias, ha visto disminuido su territorio de unos 14,5 kilómetros cuadrados a poco más de cuatro por los asentamientos judíos.
El hermanamiento se ha rubricado con el apoyo de los concejales de IU y PSOE del equipo de Gobierno, así como de los ediles de Zamora Sí, la abstención de los concejales del Grupo Popular, y el voto en contra de los dos ediles de Vox.
