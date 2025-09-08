Sayago en boca de todos

En días anteriores hemos leído los lamentos del pueblo de Muga de Sayago que se han escrito y publicado en este periódico siendo también propagados por las ondas en radio y televisión. Hemos hablado con el maestro que ejerce en Cataluña y vive por convivencia y conveniencia matrimonial en Mámoles, pero que con frecuencia y en compañía de su ilustrada esposa visita su pueblo natal , Roelos y gusta de la conversación, Andrés Hernández , sobre la situación del que otrora fuera insignia, identidad de Sayago en toda España obra encomiable de la ilusión de un cura, por su carácter rural de integración y calidad formativa, modelo de cooperación también entre diversas instituciones: iniciativa privada, ayuntamiento, Junta de Castilla y León, su flamante colegio y residencia estudiantil. Identidad y bandera de Sayago del bien y buen hacer que traspasó nuestras fronteras para formar e instruir en parte a indómitos venidos de lejos. Ahora por falta de quorum ha cerrado. De personas e instituciones inteligentes y comprensivas a hora de los lamentos debe de dejar a paso a la acción ejemplar, arriesgada, de justicia, beneficiosa para todos, humanitaria, social, la esperada. Sayago fue zona de migración a ultramar y a Europa.

Conocemos lo que son, tanto el desprecio como la buena acogida. Valoramos lo segundo y nos entristece lo primero. Y en esta hora de lamentos mi amigo y yo pensábamos. Es el tiempo de no hacer por bueno lo que dicen algunos, que los espacios, vacíos, aulas laboratorios, comedores, cocinas, dormitorio, salas de recreo, se llenarán de telarañas ratones. Llaman a nuestras puertas los emigrantes, jóvenes, de color formados y sin formación. Y argumentan las autoridades que tienen la obligación legal y moral, responsables de recibirlos, que no tienen lugares. Y algunos de nuestros vecinos temen que, si vienen, traerán no buenas cosas, para no nombrar algunas.

Se nos antoja al buen maestro D. Andrés, ilusos, utópicos o carentes de realismo, que sería una oportunidad de oro para demostrar a toda España que Sayago tiene identidad solidaria, acogedora, formadora, tiene conciencia de lo que fue y de lo que quiere seguir siendo. Que tiene memoria histórica. Puede ser la oportunidad para repoblar de jóvenes bien formados y educados nuestra anciana, decrépita e infrautilizada comarca. Es la ocasión de dar a buenos maestros que estuvieron en el Instituto del Cura D. José y que se acreditaron formando y educando a extraños a la comarca una posibilidad para seguir haciéndolo.

Es la hora de que el pueblo de Muga luzca un nuevo color, se especialice en humanidad recibiendo con cariño y profesionalidad a quienes, las desgracias, naturales y de todo signo, los mares y malas embarcaciones pueden traer a una tierra recia, llena de encinas, mujeres y hombres con valores cristianos de acogida. Si no saben nuestras autoridades cómo hacerlo, pueden también en recurrir a la Conferencia Nacional de Religiosas, CONFER que aglutina a más de 200 congregaciones y organizaciones de frailes y monjas algunas de las cuales cuentan con numerosos miembros con muy buenos especialistas en formar en África a gentes problemáticas, marginales desfavorecidas o a la Conferencia Episcopal Española.

Podría así surgir en Sayago, en Muga, un centro piloto, modélico, pionero para todo el mundo. Con frases como vemos en la pantalla de la tele, tales como "tensión política y miedo vecinal por los centros de menores y otros parecidos no vamos a hacer nada". No podemos permitir que por cuestiones políticas o de miedo, estos espacios construidos con tanto esmero, esfuerzo e ilusión y calientes por el amor en ellos practicado y vivido, se llene de telarañas y ratones, como sucede con el ya tan deseado, emblemático parador, cerrado incomprensiblemente desde hace años y que despertó tantas ilusiones por ser una seña de identidad de calidad en Sayago. Al titular "Castilla y León: un laboratorio para la innovación rural contra despoblación" (La Opinión de Zamora 4-9-2025 página 22) nos gustaría unir este: Muga centro piloto para emigrantes no acompañados y si queridos.

