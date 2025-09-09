Fallece a los 91 años Ildefonso Boizas, referente del empresariado de Zamora por sus tiendas de textil y decoración

Fallece a los 91 años el histórico empresario zamorano Ildefonso Boizas del Corral, fundador de los famosos almacenes de ropa textil para el hogar levantados en 1964 en Zamora y con tiendas también en Zamora, Valladolid y León.

La misa de funeral por el comerciante tan querido en Zamora, tanto él como sus hijos -que han continuado el negocio- será este miércoles a las 11.30 horas de la mañana en la iglesia parroquial de San Juan. La capilla ardiente está instalada en Sever.

Los orígenes de los Almacenes Boizas se remontan a cuando Ildefonso tenía 15 años. "Entonces me puse a trabajar en unos grandes almacenes que hoy están cerrados", contaba en una entrevista a LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA en relación a García Casado. Allí entró de aprendiz y a los 17 años esa firma abrió un almacén al por mayor en la plaza de Santiago donde empezó a trabajar y a salir de viaje por Zamora, por las provincias limítrofes y por los pueblos de la frontera con Portugal. Aunque estuvo a punto de marcharse a México fruto de una oferta de trabajo, finalmente apostó por quedarse en su tierra. Con 30 años fundó los famosos almacenes que siguen en marcha con la generación de sus dos hijos, Ildefonso y Luis Boizas.

Ildefonso Boizas fue también presidente de la Asociación de Comerciantes de Zamora (Azeco) entre los años 2006 y 2011.