"Planeta Agro" analizará el reto de la innovación en el campo

El Circuito "Planeta Agro", organizado por LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA y Prensa Ibérica, analizará el reto de futuro al que se enfrenta el sector agroalimentario con la innovación como clave para asegurar su rentabilidad y competitividad.

Bajo el título "Zamora Agro-tech: Del campo al futuro", la cita reunirá a emprendedores, expertos y responsables institucionales con el objetivo de desgranar el contexto actual y marcar la senda a seguir por el campo zamorano y castellanoleonés en su lucha por mantenerse como motor estratégico de la economía. Todo ello en un contexto marcado por continuos desafíos como la crisis de costes de producción, la incertidumbre geopolítica, la alerta climática, la sanidad vegetal y animal y la burocracia.

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Un análisis que tendrá como escenario el salón de actos del Museo Etnográfico de Castilla y León el viernes, 25 de septiembre. El evento cuenta con el impulso de AgroBank (la línea de negocio de CaixaBank para el sector agroalimentario) en colaboración con Nedgia (distribuidora de gas del grupo Naturgy), la Diputación de Zamora y la Junta de Castilla y León.

Será el consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental de la Junta de Castilla y León, Joaquín Antonio Pino, el encargado de dar la bienvenida a asistentes e invitados a partir de las 10.00 horas, antes de dar la palabra a la directora de AgroBank en Castilla y León, Belén Rodríguez Villar.

A continuación será el turno de la mesa de expertos "Raíces de futuro: transformar el agro desde la innovación" moderada por la jefa de Comarcas de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, Verónica de Castro. Una oportunidad para el debate que contará con la participación de Nuria Álvarez Rodrigo, fundadora y CEO de Agroberry Original from Zamora junto a técnicos de Nedgia y de la Junta.

El diputado de Agricultura y Ganadería de la institución provincial, José Ángel Ruiz, será el encargado de clausurar el evento, para finalizar con un Coffee-Networking.