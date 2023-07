Ya están aquí. Las Elecciones Generales 2023 se celebran este domingo 23 de julio y casi 163.000 personas de Zamora están llamadas a las urnas para ejercer su derecho a voto entre la docena de candidaturas posibles al Congreso y Senado. A continuación, repasamos las diez claves de los comicios en la provincia.

1. ¿Qué partidos se presentan?

Para este 23J se han proclamado en Zamora doce candidaturas al Congreso:

- PSOE (Antidio Fagúndez Campo, Raquel Pascual Blanco)

- Frente Obrero (Adrían Teixeira de Uña)

- Prepal (Francisco Iglesias Carreño)

- PP (Elvira Velasco Morillo, Óscar Ramajo Prada)

- Recortes Cero (Dionisia Baz Temprano)

- UPL (Luis Alberto Blanco García)

- PUM+J (Marco Antonio Rivas Fernández)

- Sumar (Eugenio José González Alonso)

- Vox (Pedro Jesús Requejo Novoa)

- Zamora Sí (Eloy Tomé González)

- Pacma (Iria González Escribano)

- PCTE (Víctor Lozano Mateo)

Las candidaturas son las mismas que al Senado exceptuando a Frente Obrero, que no presenta lista al Senado, por lo que a la Cámara Alta hay once candidaturas en lugar de doce.

- PSOE (José Fernández Blanco, María Ángeles Martínez Blanco)

- Prepal (Teresita Loreto Álvarez Pérez)

- PP (José María Barrios Tejero, Fernando Martínez-Maíllo Toribio, Natalia Ucero Pérez)

- Recortes Cero (Rosa María Navarrete Sehnert)

- UPL (Daniel de Mena Bartolomé)

- PUM+J (Santiago Aguado de la Obra)

- Sumar (Fernando Díaz Carrasco)

- Vox (Andrea Flores Ferrero)

- Zamora Sí ( Rocío Ferrero Prieto)

- Pacma (María del Carmen Serrano López)

- PCTE (Pablo Prieto Redondo)

2. ¿A cuántos parlamentarios se elige en Zamora?

A siete: tres diputados y cuatro senadores.

3. ¿Quiénes son los diputados y senadores actuales por Zamora?

Desde las pasadas elecciones generales de noviembre de 2019, Zamora está representada en el Congreso por:

- Elvira Velasco (PP)

- Antidio Fagúndez (PSOE)

- Pedro Requejo (Vox)

Por su parte, los intereses de la provincia están defendidos en el Senado por:

- Fernando Martínez Maíllo (PP)

- José María Barrios (PP)

- Mayte Martín Pozo (PP)

- José Fernández Blanco (PSOE)

4. ¿Cómo se vota?

Hay varias diferencias entre los miembros del Congreso y los del Senado. Para empezar, su número. Los diputados siempre son 350 y los partidos presentan a sus candidatos mediante listas cerradas y bloqueadas, de modo que los electores deben escoger una lista completa y no pueden votar de forma individual.

Por otro lado, el número de senadores varía. A diferencia de los diputados, cada elector escogerá a tres senadores independientemente del partido al que representen, siendo el voto individual, es decir, por persona.

Las papeletas son distintas para evitar confusiones: las del Congreso son blancas y las del Senado de color sepia.

5. ¿Cuántas personas están llamadas a votar?

162.997 personas de Zamora tienen una cita con las urnas este domingo. Son 5.270 menos respecto a las elecciones generales de noviembre de 2019.

Del total, 142.158 electores (5.773 menos que en 2019) son residentes en España (Censo CER) y 20.839 (507 más que en 2019) son residentes en el extranjero (Censo CERA), especialmente en países como Argentina (8.954), Cuba (2.885), Brasil (782), Estados Unidos (643), Francia (2.088) o Alemania (1.274).

Además, en los presentes comicios se contabilizan 4.473 nuevos votantes. Son los jóvenes zamoranos que ejercen por primera vez su derecho al voto en unas elecciones generales al haber cumplido la mayoría de edad en el transcurso de los últimos cuatro años.

6. ¿Cuánta gente ya ha votado por correo?

En el caso de Zamora, Correos recibió 10.810 solicitudes de voto por correo: 8.544 de manera presencial en las oficinas postales y 2.266 de forma telemática. Finamente se han efectuado 10.223 votos.

Una cifra que prácticamente duplica a la registrada en las elecciones generales de noviembre de 2019, cuando Correos contabilizó 5.767 peticiones en Zamora, según los datos oficiales.

Cuando se abran los locales electorales, un primer equipo de personal de Correos entregará los votos en custodia en las 369 mesas electorales distribuidas en los colegios electorales de los 248 municipios de Zamora. Otro grupo de empleados y empleadas hará llegar a las mesas electorales aquellos votos por correo que pudieran recibirse durante el transcurso de la jornada. Por último, otro equipo recogerá el denominado ‘tercer sobre’, con el resultado final del escrutinio, de las mesas electorales de todos y cada uno de los colegios electorales del país.

Hasta las ocho de la tarde. Las urnas abrirán desde las 09:00 hasta las 20:00 horas.

8. ¿Quién forma parte de las mesas electorales?

Las mesas electorales estarán compuestas por tres miembros cada una, un presidente y dos vocales. En cada una de ellas habrá un representante de la Administración para remitir los datos.

La abstención. Es simplemente no ir a votar ni, lógicamente, introducir ningún voto. Al no haber voto, éste no se suma y no afecta a los resultados. Sobre el significado de la abstención, en este caso es mucho más difuso, pues no se sabe por qué la persona no ha ido: si es por indiferencia, descontento con el sistema electoral, enfermedad, etcétera.

Voto nulo. El voto nulo se produce cuando se realiza con un sobre o papeleta diferente del oficial, o si dentro del sobre se incluye algún objeto, inscripción o símbolo 'de más' (por ejemplo, cuando el sobre contiene más de una papeleta de dos candidaturas --si las dos son de la misma, se considera un voto válido--), tal y como se recoge en el Artículo 96 de la Ley Electoral. Estos votos se consideran como "voto emitido no válido" y no cuentan para realizar el reparto de escaños, por lo que no benefician ni perjudican a nadie

Voto en blanco. El voto blanco, por su parte, se da cuando dentro del sobre no hay nada o, en el caso del Senado, cuando la papeleta que se mete dentro del sobre no señala el nombre de ningún candidato a senador. Según la actual Ley Electoral, esta clase de voto se considera válido, por lo que se suma a los votos obtenidos por las diferentes candidaturas para hacer el reparto de escaños.

Es aquí cuando entra en juego la ley d'Hondt, el sistema de cálculo proporcional utilizado en el sistema electoral español. Conforme a este, en cada circunscripción se excluye primero a las candidaturas que no hayan obtenido, al menos, el tres por ciento de los votos válidos emitidos, por lo que al incluir los votos en blanco una candidatura necesita más votos para lograr escaño.

Para entender esto, es mejor utilizar un ejemplo: en una circunscripción imaginaria en la que ha habido 1.000 votos a candidaturas, 200 en blanco y 50 nulos, teniendo en cuenta sólo los votos a candidaturas un partido necesitaría 30 votos (el 3%) para conseguir un escaño, mientras que al tener en cuenta los votos en blanco requeriría 36 (el 3% de 1.200).

Por lo tanto, en teoría, esta forma de voto desfavorecería a los partidos pequeños porque la misma ley d'Hondt les perjudica en las circunscripciones pequeñas. O lo que es lo mismo, los más beneficiados suelen ser PSOE y PP. Sin embargo, la realidad es que en muchas ocasiones ni beneficia ni perjudica porque no es común que los partidos se queden en el límite del tres por ciento de los votos.

