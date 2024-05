El Club Baloncesto Zamora Enamora busca dar el salto a LEB Oro superando en el Ángel Nieto a Albacete Basket

El CB Zamora Enamora ha firmado una temporada de ensueño, pero todavía tiene un último reto por alcanzar: ascender a LEB Oro. Un salto de categoría que aspira a dar esta tarde, en su última oportunidad del curso para conseguir tal logro, frente al Bueno Arenas Albacete Basket en un Ángel Nieto que estará lleno hasta la bandera para animar al conjunto de Saulo Hernández.

Líder indiscutible y campeón de la Conferencia Oeste, campeón de la Copa LEB Plata, mejor equipo como visitante de la categoría con récord de victorias a domicilio... los argumentos para creer en celebrar esta tarde un ascenso en el Ángel Nieto son muchos. Por ello, la ciudad repetirá, si no mejorará, la entrada de la final de campeones frente a Odilo FC Cartagena, porque esa derrota no fue más que un bache en un camino cuyo final deseado se vislumbra más cercano que nunca.

Buckingham lanza a canasta en el último partido disputado en el Ángel Nieto por el CB Zamora Enamora. / José Luis Fernández

"No creo que vayamos a perder este sábado", afirmó Saulo Hernández días antes del partido y, esa frase, no es para nada habitual en el técnico. Pero claro, tampoco lo es que un equipo alcance el partido decisivo por el ascenso, el último tren hacia la gloria, con un balance de 29-3 a su favor tras 32 combates ante equipos de la talla de Teknei Zornotza, CB Starlabs Morón, Odilo FC Cartagena o su rival de esta tarde, Bueno Arenas Albacete Basket, con el que se ha enfrentado en tres ocasiones y al que ha superado en todas ellas hasta la fecha esta campaña. Las razones para sentir que al CB Zamora Enamora le ha llegado el momento que disfrutaron en el pasado clubes como el CD Zamarat, FS Zamora o Balonmano Zamora no faltan.

Sin embargo, y aunque el propio técnico del conjunto azulón admitiera que sería "justo" lograr ingresar en LEB Oro dados los méritos hechos por su plantel, Saulo Hernández sabe que "el deporte no entiende de justicia" y que esta tarde se enfrenta a un auténtico cara o cruz. A un choque decisivo en el que, a diferencia de lo que ocurrió en el partido de vuelta de la final entre campeones de conferencia de LEB Plata, llega sin apenas ventaja. Solo hay dos puntos de margen con los que jugar, y eso hace que los dos contendientes se lo juegue, prácticamente, a todo o nada esta tarde.

La contienda es una final y por ello, el CB Zamora Enamora aspira a corregir los errores que le impidieron dominar a su rival en el partido de ida. Un envite que acabó con 87-89 en el marcador pero que, durante la mayoría de sus 40 minutos, estuvo dominado en el tanteo por Bueno Arenas Albacete Basket con los zamoranos dando réplica. Un guion basado en la superioridad anotadora de los manchegos en su feudo, donde los de Saulo Hernández se agarraron al partido compitiendo y controlando un aspecto clave como el rebote.

¿Cuáles son las claves del partido por el ascenso a LEB Oro?

Para evitar ir a remolque, las opciones del campeón del Oeste pasan por recuperar su mejor versión defensiva. Así lo señaló Jacob Round al indicar que "es el ADN del equipo" dar un alto rendimiento bajo su propio aro y que las opciones de victoria pasarán por elevar el nivel en esta faceta respecto a la ida. No en vano, reducir la capacidad anotadora visitante haría que los albaceteños tuvieran que salirse del plan de partido que más les gusta. Y es que, la lucha por el ascenso, es también una guerra de estilos en el que CB Zamora Enamora debe apelar a sus mejores armas para dotar al duelo de ese ritmo elevado que pueda favorecerle.

Saulo Hernández da instrucciones a sus jugadores. | Miguel Ángel Lorenzo / Carlos Toyos

Para intentar llevar el mando del envite, defender como nunca y mantener una ofensiva eficaz, Saulo Hernández cuenta con todos sus hombres para la ocasión. Y hará falta que aporten lo mejor de sí mismos, individual y colectivamente, porque como se pudo apreciar en la ida, Bueno Arenas Albacete Basket es un equipo diseñado para pelear por lo que está en juego hoy, el ascenso. Un bloque con el incombustible Alo Marín, el corpulento Fall, el talentoso Stevanic o De Blas, muy acertado en Albacete desde la línea de tres.

La contienda no será sencilla, pero el CB Zamora Enamora confía en superar con éxito el duelo y celebrar con el bocinazo final su entrada a LEB Oro. Un ascenso histórico que centenares de aficionados esperan disfrutar hoy, en el día indicado para dar un salto para el recuerdo dentro del baloncesto nacional.

