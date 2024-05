El CB Zamora Enamora saca una mínima ventaja para el partido decisivo en la lucha por el ascenso a LEB Oro

El CB Zamora Enamora mantuvo su racha a domicilio en esta temporada y logró una nueva victoria (87-89) lejos de casa que le permite volver al Ángel Nieto con una ventaja de dos puntos en su eliminatoria por el ascenso a LEB Oro frente a Bueno Arenas Albacete Basket.

Un espectacular triple de Powell abrió las hostilidades en Albacete en un partido que empezó con ambos muy centrados en defensa. Un arranque marcado por la igualdad, como reflejó el 5-5 que imperó en el marcador tras dos minutos y medio de juego.

Pauksté rompió la igualdad, pero Bueno Arenas Albacete Basket respondió de inmediato, como ocurrió después con el primer acierto de Buckingham. Un desarrollo que rompieron los locales con un triple, para ponerse por delante por primera vez en el partido y dominar un intercambio de canastas con los manchegos cerrando los primeros cinco minutos con 15-11 a su favor.

Saulo Hernández inició entonces las rotaciones. Naspler y Hustak saltaron a pista con el checo liderando la ofensiva desde la línea de tiros libres. Tres de sus tiros y una canasta de Souley pusieron de nuevo por delante al CB Zamora Enamora. Sin embargo, y tras una bandeja de Naspler, Bueno Arenas Albacete Basket volvió a tomar distancia después con un parcial de 5-0 que afianzó su dominio al término del primer cuarto, aunque dos puntos de Peris y otros dos de Buckingham equilibraran el tanteo (23-22).

El pívot texano abrió el marcador en el segundo cuarto. Un periodo muy equilibrado, con Bueno Arenas Albacete Basket respondiendo a cada acierto zamorano e incluso marcando la pauta antes de que Round, con un triple, pusiera el 27-27 en el luminoso. Momento en el que, con un tiro libre de Pauksté y otro de Shelist, el CB Zamora Enamora pasó a tomar la delantera durante varios minutos. Un mate del lituano, varios rebotes suyos e incluso un robo de balón permitieron al equipo zamorano abrir una pequeña brecha en el tanteo con un triple de Hustak (30-35, m. 16). Sin embargo, tres errores de los visitantes, permitieron a Bueno Arenas Albacete Basket reaccionar y firmar un 7-0 con el que se ponía por delante. Una mala racha cortada por Powell antes del intermedio, llegando el duelo al descanso con 38-38 en el marcador.

El tiro exterior local, clave en la segunda mitad

La eliminatoria llegó igualada al descanso y restaban 20 minutos para saber si algún equipo tomaría ventaja. Por ello, los dos equipos volvieron a pista dispuestos a vaciarse en un tercer cuarto que comenzó con un triple local y posterior canasta de Pauksté. Un intercambio de golpes en el que, como durante la primera mitad, transcurrió con alternancias en el marcador con la máxima de tres puntos para el CB Zamora Enamora durante los primeros minutos con un triple de Powell (44-47, m. 24).

Bueno Arenas Albacete Basket firmó, a continuación, un parcial de 0-4 y, con un triple posterior, encaraba el cuarto de hora final con dos puntos de renta. Una brecha que, desde el perímetro, se estiró a cinco puntos haciendo a Saulo Hernández detener el duelo (54-49).

Un triple de Round daba respiro a los visitantes, pero duró poco, pues llegó la respuesta de nuevo desde lejos por parte local. Eso sí, CB Zamora Enamora no iba a capitular y su capitán volvía a reducir diferencias. Sin embargo, el cuadro manchego veía el aro como una piscina desde el exterior y la diferencia aumentaba a seis puntos (60-54). Una ventaja para Bueno Arenas Albacete Basket que creció en los minutos más grises de los zamoranos, recortando distancias los de Saulo por medio de Buckingham para alcanzarse el tramo decisivo del choque con 62-58 en su contra.

Una canasta con tiro adicional para Pauksté sirvió como arranque del cuarto periodo. Un parcial decisivo que arrancó con parcial de 7-0 para los zamoranos con Powell anotando cinco puntos para remontar el duelo y forzar el tiempo muerto local en apenas un minuto de juego (62-65).

El arranque de ímpetu del CB Zamora Enamora no desarmó a su rival, no tardando el equipo manchego en anotar y volver a igualar el envite. Un choque que volvía al empate y, después, a manos locales con dos nuevos triples albaceteños. Aciertos a los que respondió Powell (70-70).

Una falta antideportiva contra los zamoranos volvía a poner por delante a Bueno Arenas Albacete Basket que, ante el desacierto rival, estiró de nuevo su ventaja para entrar a los últimos cinco minutos con cuatro puntos de renta.

Hustak, con un mate, daba aliento a los suyos, pero De Blas con su enésimo acierto desde lejos y un tiro adicional, ponía seis abajo a los zamoranos (78-72). Una cifra de puntos que no iba tampoco a descorazonar a un CB Zamora Enamora que de la mano de Naspler se puso un solo punto por debajo de los anfitriones.

Restaban menos de dos minutos y medio y en ese momento el cuadro de Saulo tomó las riendas del duelo. Un triple de Buckingham desde la esquina y dos tiros libres de Naspler forzaba a los manchegos a parar el duelo con 80-84 para buscar volver a meterse en el partido con un nuevo triple. Un arma que también utilizó Buckingham para devolver los 4 de ventaja al bloque zamorano.

Con menos de un minuto para el final, De Blas redujo diferencias desde la línea de personal, pero el CB Zamora Enamora anotó bajo aro. Y, si bien se entró al último medio minuto con 87-89, el cuadro de Saulo no pudo estirar más su renta para volver con más colchón al Ángel Nieto de cara al duelo decisivo.

