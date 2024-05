Jacob Round, jugador del CB Zamora Enamora: "Vamos a hacer lo posible por dar a la afición lo que se merece"

Jacob Round, jugador del CB Zamora Enamora ha destacado días antes del encuentro decisivo por el ascenso a LEB Oro frente a Bueno Arenas Albacete Basket que tanto él como sus compañeros harán "todo lo posible" para salir victoriosos de la eliminatoria. Un objetivo para el que tendrán que "imponer el plan de partido" que diseñe Saulo Hernández y hacer "un encuentro muy suyo" ante un "equipo hecho para ascender".

El jugador del CB Zamora Enamora sabe que su equipo encara una nueva oportunidad de ascender en el Ángel Nieto y cree que los zamoranos están más preparados, habiendo aprendido la lección respecto al choque frente Cartagena. Un rival que equiparó al adversario actual por el ascenso. "No creo que Albacete sea menos potente que Cartagena. Es un equipo hecho para ascender y que esté aquí, jugando por el ascenso, no es casualidad", indicó el británico, señalando que la lectura más importante que sacaron de la última fina fue "aprender que las finales son 80 minutos". "No 40, 60 o 75. Es hacer todo lo que podamos durante 80 minutos y, lo que hemos hecho hasta ahora, esté bien o mal... no es que no importe, pero lo que vale son los próximos 40 minutos", subrayó.

Para ello, Round tiene claro que la clave pasará porque el CB Zamora Enamora pueda llevar el timón del choque. "Tenemos que hacer un partido nuestro. Un partido con nuestras reglas porque ellos tienen un estilo de juego bastante diferente al nuestro", analizó, apostillando: "creo que la final se decidirá por quién puede ejecutar mejor su plan de partido". Una estrategia que, una vez más, pasará por una buena actuación bajo aro propio. "Nuestra identidad desde el inicio de temporada se basa en la defensa y, siempre, nuestras opciones pasarán por poder defender al rival. Hemos mirado algunas cosas y errores del partido de ida que esperamos corregir para el encuentro de este sábado", aseguró el exterior azulón.

Sobre el rival, el jugador del CB Zamora Enamora destacó que si bien el primer partido fue competido "en la gran mayoría de las cosas", los zamoranos no se encontraron "un Albacete Basket muy diferente al de la liga regular". "Hicieron más o menos lo que esperábamos de ellos, ya que son un equipo con jugadores de mucha experiencia que han estado en esta situación muchas veces y saben gestionar las finales y todo lo que conllevan", comentó Round, destacando que quizá la sorpresa es "el nivel mostrado en liga regular", aunque "siendo un equipo con esa experiencia, sus jugadores entienden que tienen que jugar sus mejores partidos en las fechas más importantes, como han hecho".

En cuanto al factor cancha, Jacob Round opinó que, a diferencia de lo que pueda pensarse por aquello de la presión por ganar, jugar en casa "tiene todo favorable" y nada negativo. "La afición de Albacete nos demostró el pasado sábado lo que puede dar jugar con mucho apoyo de la grada. No tengo ninguna duda que nuestra afición nos dará ánimo y un poco de energía extra", argumentó, para lanzar un mensaje de optimismo al seguidor del CB Zamora Enamora: "Primero, como siempre, quiero mandar un mensaje de agradecimiento por el apoyo que nos han demostrado durante toda la temporada. Y, ahora, antes de este partido, dejarles claro que el equipo confía. Vamos a hacer todo lo posible para dar a la afición lo que se merece".