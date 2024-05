Kevin Buckingham: "Ésta ya es la final de la final"

El jugador norteamericano del CB Zamora Kevin Buckingham reconoció en rueda de prensa que esta segunda final por el ascenso que disputará el Zamora Enamora contra Albacete, se parecerá poco a la que jugó contra Cartagena: "La estamos encarando de una manera similar a la anterior, pero esta es la "final final" y la afrontas con la sensación de que no hay otra opción, y eso te empuja a dejarte todo lo que tienes porque sabes que no va a haber una segunda oportunidad".

Conocer a Albacete de los enfrentamientos en la Liga en los que ganó el Zamora Enamora, "no se muy bien si es bueno o es malo. No hemos enfrentado dos veces a ellos, sabemos de su potencial y que tiene gente experimentada que saben ya lo que es ascender desde LEB Plata a Oro, pero entiendo que van a ser dos grandes partidos, como cualquier final, y espero que estemos preparados para ello".

Buckinfham destacó en los dos partidos de Liga contra Albacete, pero a esa circunstancia no le da demasiada importancia: "Lo mejor que podemos tener en este equipo es que hay muchos jugadores que estamos dispuestos siempre para aparecer si otros compañeros se les sobremarca o no tienen un buen día. Y en este caso, si Albacete tiene que hacer una defensa especial sobre mi, será una buena oportunidad para que otros compañeros estén mejor y no tengo ninguna duda de que así será".

Por su parte, el entrenador Saulo Hernández reconoció no tener claro que este CB Zamora que no ha perdido todavía esta campaña fuera de casa, juegue mejor a domicilio que en el Ángel Nieto: "Cuando se han perdido tan poquísimos partidos en una temporada, no tengo claro que por uno o dos partidos arriba o abajo pensemos que lo hacemos mejor fuera. Nosotros nos sentimos más a gusto con nuestra afición, pero el primer partido lo tenemos que jugar allí e intentaremos hacer lo que siempre hacemos: jugar serios los cuarenta minutos, dar nuestramejor versión y ver al término del primer partido, cómo podemos encarar el segundo", además Saulo Hernández recalcó que "nunca hemos hecho ningún ajuste o variación por jugar fuera o en casa, por eso, creo que es un poco anecdótico el que estemos imbatidos fuera de casa, algo que sólo hemos hecho nosotros en Plata y Oro. Nuestro plan sigue siendo igual aquí y allí, ser muy sólidos en defensa, no conceder canastas fáciles, compartir la bola en ataque, y buscar diferentes focos de anotación. Una final son 80 minutos y tienes que intentar jugar tu mejor baloncesto el mayor número posible de minutos".

A juicio del técnico zamorano, hay bastantes diferencias entre las dos finales: "La primera diferencia es que ahora no tenemos la seguridad que teníamos contra Cartagena de que todavía teníamos otra oportunidad. El equipo de Albacete es además distinto a Cartagena que tenía una rotación más larga, más ritmo de juego, y Albacete juega a otra velocidad, aprovechando que tiene jugadores mucho más experimentados que saben lo que hay que hacer en estos momentos. Además nosotros somos ahora un poco mejores porque hace tres semanas o cuatro, la mayor parte de nuestros jugadores no habían jugado nunca una final, no habían sentido el cosquilleo o el dolor de estómago que produce en ver cómo está la afición y la ilusión y esperanza que depositan en tí para conseguir el ascenso. Siempre se dice que los jugadores van acumulando experiencia y nosotros hemos tenido la suerte de no tener que esperar un año para volver a vivir esos momentos de nuevo", añadió Hernández Bris.